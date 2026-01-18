Сирський назвав кількість солдатів, яку планують призвати до російської армії у 2026

Російське командування не змогло повною мірою реалізувати плани зі створення нових підрозділів. Замість запланованих 14 дивізій сформували лише частину, причому далеко не в повному складі, оскільки основні ресурси пішли на закриття бойових втрат.

Москва намагається компенсувати нестачу наступального потенціалу завдяки значно більшому людському ресурсу, однак такий підхід супроводжується надзвичайно високими втратами. Відповідну заяву в інтерв'ю для LB.ua зробив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Подробиці розповідає 24 Канал.

Що відомо про мобілізаційний потенціал ворога?

Попри провали в минулорічних планах призову, у поточному році російська сторона знову декларує намір посилити свої угруповання, сформувавши щонайменше 11 нових дивізій.

Зауважте! Країна-агресорка, за словами Сирського, планує залучити до війська близько 409 тисяч осіб.

За оцінками, загальний мобілізаційний резерв країни-агресора перевищує 20 мільйонів людей, з яких приблизно 4,5 мільйона становлять підготовлений резерв, здатний у відносно короткі строки поповнювати бойові частини.

Саме наявність такого людського потенціалу дозволяє Росії утримувати чисельність своїх наступальних угруповань, навіть за умов постійних втрат.

Водночас попри перевиконання мобілізаційних планів у 2025 році та залучення понад 406 тисяч осіб, противнику так і не вдалося наростити загальну чисельність військ на фронті. Протягом майже шести місяців вона залишалася на рівні близько 711 тисяч військовослужбовців.

Ключовою причиною цього стали колосальні втрати: за наявними даними, за вказаний період російська армія втратила близько 419 тисяч осіб убитими та пораненими, тобто темпи вибуття особового складу перевищували можливості його поповнення. У результаті масштабна мобілізація не дала очікуваного ефекту.

Така ситуація, з одного боку, зірвала плани Кремля щодо проведення активних і результативних наступальних операцій, а з іншого змусила залучати стратегічні резерви.

Саме через це замість повноцінного формування 14 дивізій Росія змогла створити лише частину з них і то в урізаному вигляді, спрямовуючи більшість ресурсів на компенсацію втрат.

А що відомо про втрати окупантів на війні?