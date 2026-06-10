Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях тривога
Росіяни знову тероризують Україну ударними дронами. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.
Ситуацію в небі України моніторять Повітряні Сили ЗСУ. 24 Канал передає інформацію про рух ворожих цілей.
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Що відомо про російську атаку?
Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.
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Росія також атакує КАБами Сумщину. Росія запустила КАБи на Дніпропетровщину/Запоріжжя. Загроза балістики (Схід). БпЛА перебувають на Дніпровщині – в районі Павлограда. БпЛА на сході Харківщини у напрямку Ізюму. Група ворожих БпЛА в районі Тьоткіне увійшли в Сумську область курс на Путивль. БпЛА на Харківщині на/повз Краснопавлівку у західному напрямку. БпЛА на Сумщині тримають курс на Конотоп. БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград. БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморськ.
Росія також атакує КАБами Сумщину.
Росія запустила КАБи на Дніпропетровщину/Запоріжжя.
Загроза балістики (Схід).
БпЛА перебувають на Дніпровщині – в районі Павлограда.
БпЛА на сході Харківщини у напрямку Ізюму.
Група ворожих БпЛА в районі Тьоткіне увійшли в Сумську область курс на Путивль.
БпЛА на Харківщині на/повз Краснопавлівку у західному напрямку.
БпЛА на Сумщині тримають курс на Конотоп.
БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград.
БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморськ.