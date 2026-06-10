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24 Канал Новини України Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях тривога
10 червня, 20:51
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Росія атакує Україну "Шахедами": в яких областях тривога

Данило Жоров

Росіяни знову тероризують Україну ударними дронами. В деяких областях оголосили повітряну тривогу.

Ситуацію в небі України моніторять Повітряні Сили ЗСУ. 24 Канал передає інформацію про рух ворожих цілей. 

Дивіться також "Шахеди" знову атакували Україну, подекуди сталися влучання: де була загроза удару 

Що відомо про російську атаку?

Закликаємо вас не нехтувати власною безпекою й перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні.

 

До речі! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу

21:15, 10 червня

Росія також атакує КАБами Сумщину. 

21:12, 10 червня

Росія запустила КАБи на Дніпропетровщину/Запоріжжя.

20:46, 10 червня

Загроза балістики (Схід).

20:44, 10 червня

БпЛА перебувають на Дніпровщині – в районі Павлограда.

20:41, 10 червня

БпЛА на сході Харківщини у напрямку Ізюму.

20:35, 10 червня

Група ворожих БпЛА в районі Тьоткіне увійшли в Сумську область курс на Путивль.

20:25, 10 червня

БпЛА на Харківщині на/повз Краснопавлівку у західному напрямку.

20:21, 10 червня

БпЛА на Сумщині тримають курс на Конотоп.

20:20, 10 червня

БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Шахтарське, Павлоград.

20:03, 10 червня

БпЛА з акваторії Чорного моря на Одещину, курсом на Чорноморськ.

 

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