Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога

Ввечері 6 червня Росія вкотре запустила дрони-камікадзе по території України. Загроза наразі для кількох областей.

Про це повідомляють Повітряні сили.

Дивіться також У Запоріжжі російський БпЛА вибухнув біля ТЦ: зросла кількість постраждалих

Де зараз тривога?

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.