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24 Канал Новини України Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога
6 червня, 19:16
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Оновлено - 19:32, 6 червня

Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога

Данило Жоров

Ввечері 6 червня Росія вкотре запустила дрони-камікадзе по території України. Загроза наразі для кількох областей.

Про це повідомляють Повітряні сили

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Де зараз тривога?

До слова! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в телеграм-каналі 24 Каналу.

 

19:12, 06 червня

Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу.

19:11, 06 червня

Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня.

19:10, 06 червня

Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (населені пункти Чутове/Скороходове)

19:08, 06 червня

Росія атакує дронами Україну

БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка

 

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Атака дронами-камікадзе Повітряні сили ЗСУ
Повітряна тривога