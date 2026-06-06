Росія запустила по Україні "Шахеди": в яких областях тривога
Ввечері 6 червня Росія вкотре запустила дрони-камікадзе по території України. Загроза наразі для кількох областей.
Про це повідомляють Повітряні сили.
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Де зараз тривога?
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Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу. Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня. Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (населені пункти Чутове/Скороходове) БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка
Росія атакує дронами Україну
Реактивний БпЛА в напрямку міста Полтава зі сходу.
Реактивний БпЛА в напрямку міста Дніпро з півдня.
Реактивний БпЛА на заході Харківщини, курс Полтавщина (населені пункти Чутове/Скороходове)
БпЛА на Чернігівщині, курс населеного пункта Корюківка