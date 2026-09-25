Внаслідок російського обстрілу овочесховища на Харківщині є загиблі та постраждалі

Росія продовжує знищувати українську цивільну інфраструктуру. У четвер, 24 вересня, країна-агресорка завдала удару по аграрному підприємству на Харківщині.

Відомо про загиблих та поранених. Про це в ефірі 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Аня Черненко.

Що відомо про наслідки атаки?

Російські військові завдали удару по цивільному аграрному підприємству у селі Стара Гнилиця на Харківщині 24 вересня. Унаслідок ворожої атаки загинули шестеро працівників овочесховища, а ще 13 людей отримали поранення.

За словами кореспондентки, ворог спрямував одразу 2 "Бандеролі" безпосередньо по овочесховищу.

Одна з них влучила просто в склад, де люди працювали,

– повідомила Черненко.

Постраждалі були робітниками підприємства. Вони перебирали та пакували овочі для відправки по області та в інші регіони України.

Унаслідок атаки загинули шестеро людей – двоє чоловіків та четверо жінок. Серед загиблих були як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи, які тікали від війни та мешкали у Чугуївському районі.

Що відомо про поранених?

Окрім загиблих, поранення отримали 13 осіб. Усі постраждалі мають вибухові травми. Їх госпіталізували до медичних закладів Харкова та Чугуєва.

Четверо з них поранених перебувають у важкому стані. Лікарі вже прооперували поранених, проте все ще оцінюють їхній стан як складний. Серед тих, хто перебуває в реанімації 49-річна жінка та 55-річний чоловік. Окрім того, дві жінки віком 38 і 47 років перебувають на апаратах ШВЛ (штучної вентиляції легенів).

Це вже не перший обстріл овочесховища у Старій Гнилиці. Близько місяця тому окупанти атакували цей об'єкт, але тоді вони лише пошкодили техніку, а постраждалих не було.

У Малинівській громаді Харківської області оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару окупантів по аграрному підприємству у селі Стара Гнилиця.

Росія продовжує систематично завдавати ударів по об'єктах цивільної інфраструктури регіону. В ніч на 22 вересня війська країни-агресорки завдали масованого удару по Великобурлуцькій громаді на Харківщині.

Ворог випустив 17 авіабомб, 3 безпілотники та застосовував артилерію. Внаслідок нічної атаки окупанти зруйнували місцеву телевежу, пошкодили енергомережі та будинки, а мешканці залишилися без світла та зв'язку.