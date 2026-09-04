Час дронам завітати до центру Москви, – експосол ЄС в Україні відреагував на російський удар

У п'ятницю, 4 вересня, Росія завдала удару безпілотником по головній будівлі СБУ у Шевченківському районі Києва. Деякі європейські дипломати засудили атаку країни-агресорки.

Європейці закликали посилити тиск на Кремль. Про це вони написали у власних соцмережах.

Як відреагували в Естонії?

Європейські дипломати розкритикували Росію за варварську атаку. Також вони наголосили на важливості не залишити агресора безкарним.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна написав, що після кількох днів безперервного обстрілу українських міст, російські дрони завдали удару по самому центру Києва. Він наголосив, що будівля Служби безпеки України, яку уразив ворог, розташована за кілька кроків від Софійського собору – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та "однієї з найцінніших культурних пам’яток Європи".

Ескалація конфлікту проти СБУ та націлювання на район, де переважно проживають цивільні особи, вкотре викриває кровожерливість Росії, її повне зневаження до життя цивільного населення та безперервну кампанію з метою знищення української ідентичності,

– зазначив Тсахкна.

Він підкреслив, що мета Кремля залишається незмінною, а саме – спричинити максимальні людські жертви та посіяти терор. Глава МЗС Естонії зазначив, що країна-агресорка нехтує всіма нормами міжнародного права.

Дипломат зазначив, що Таллінн засуджує російські атаки та стоїть на боці України.

Відповідальність має бути безкомпромісною. Постійні удари Росії вимагають посилення міжнародного тиску, глибшої ізоляції та наполегливих зусиль, щоб не допустити безкарності,

– написав міністр.

Що сказали у представниці ЄС в Україні?

Експосол Європейського Союзу в Україні Жозе Мануел Пінту Тейшейра вважає, що після російської атаки по центру Києва необхідно відповісти ударом по Москві.

Про це він написав у коментарі до допису чинної голови представництва ЄС в Україні Катаріни Матернової про наслідки російського обстрілу.

Росія – країна-терорист. Час українським дронам завітати у центр Москви. Слава Україні,

– написав португальський дипломат.

Тейшейра був послом ЄС в Україні у 2008 – 2012 роках.

Матернова у своєму дописі зазначила, що Кремль завдав удар поряд з історичною спадщиною та готелями, де зазвичай зупиняються іноземні гості та проживають дипломати. Дипломатка написала, що не застала удар, тому що перебувала у Сумах.

Я постійно заглядаю у сповіщення і думаю про моїх колег у Києві. З ними все добре. Але вони знову просиділи частину робочого дня в укритті,

– наголосила Матернова.

Нагадаємо, у п'ятницю, 4 вересня, російський безпілотник атакував головну будівлю СБУ в Києві. Володимир Зеленський заявив, що затвердив СБУ та ЗСУ пропозиції відповідей на удари, які окупанти завдають по українських містах.