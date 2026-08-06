На Київщині другий день триває ліквідація наслідків російських ударів, – ДСНС

Росія в ніч на 5 серпня здійснила масований обстріл Київської області ракетами та дронами. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це повідомили в ДСНС.

Що кажуть у ДСНС?

Рятувальники продовжують гасити загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах.

ДСНС ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото ДСНС

Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань,

– заявили у ДСНС

Вони додали, що піротехнічні підрозділи обстежують територію у пошуку вибухонебезпечних предметів.

ДСНС показали свою роботу в Київській області: дивіться відео

Нагадаємо, що Росія в ніч на 5 серпня атакувала Київ та область. Найбільше постраждав саме Броварський район, в якому внаслідок ударів загинули 10 людей, ще 16 отримали поранення. Також там пошкоджені 19 об'єктів.

У Бучанському районі росіяни вбили 5 людей, ще 16 отримали травми. Також відомо. що руйнувань зазнали 40 об'єктів, серед яких п'ять складів, приватний будинок і 34 транспортні засоби.