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24 Канал Новини України На Київщині другий день триває ліквідація наслідків російських ударів, – ДСНС
6 серпня, 15:23
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Оновлено - 15:26, 6 серпня

На Київщині другий день триває ліквідація наслідків російських ударів, – ДСНС

Данило Жоров

Росія в ніч на 5 серпня здійснила масований обстріл Київської області ракетами та дронами. Рятувальники працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Про це повідомили в ДСНС.

Що кажуть у ДСНС?

Рятувальники продовжують гасити загоряння на об'єктах у Бучанському та Броварському районах. 

ДСНС ліквідовують наслідки ворожої атаки / Фото ДСНС

 

Попри спекотну погоду та високу температуру повітря, надзвичайники безперервно проводяться проливання осередків горіння, розбір пошкоджених конструкцій та усунення наслідків руйнувань, 
– заявили у ДСНС

Вони додали, що піротехнічні підрозділи обстежують територію у пошуку вибухонебезпечних предметів.

ДСНС показали свою роботу в Київській області: дивіться відео

 

Нагадаємо, що Росія в ніч на 5 серпня атакувала Київ та область. Найбільше постраждав саме Броварський район, в якому внаслідок ударів загинули 10 людей, ще 16 отримали поранення. Також там пошкоджені 19 об'єктів.

У Бучанському районі росіяни вбили 5 людей, ще 16 отримали травми. Також відомо. що руйнувань зазнали 40 об'єктів, серед яких п'ять складів, приватний будинок і 34 транспортні засоби. 

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