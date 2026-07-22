Росія атакувала Київщину: є постраждалі, серед них діти

Країна-агресорка продовжує тероризувати мирних жителів України ударними безпілотниками. Вранці 22 липня ворог завдав удару по селу Чайки на Київщині.

На місці працювали рятувальники. Про це ДСНС повідомили у власних соцмережах.

Що відомо про атаку на Київщину?

У середу, 22 липня, росіяни завдали удару по житловому будинку, який розташований у селі Чайки, Бучанського району.

Тривогу в районі оголошували ввечері 21 липня близько 22:40. Відбій стався близько 01:00. Повторно тривогу оголошували о 03:51, вона тривала до 04:15.

5 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київщину. Серед них – троє дітей,

– заявили працівники ДСНС.

Також вони повідомили, що медики надали всю необхідну допомогу пораненим на місці. Рятувальникам вдалось загасити пожежу.



Наслідки російського удару по Київщині / Фото ДСНС



Рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу / Фото ДСНС

Поліція Київської області уточнила, що в пошкодженому помешканні постраждала сім'я. Внаслідок обстрілу чоловік отримав різану рану руки. Його дружина та діти зазнали гострої реакції на стрес.

Поліція закликає, у разі оголошення сигналу повітряної тривоги необхідно бути пильними та негайно пройти до найближчого укриття,

– заявили правоохоронці

Вони повідомили, що станом на 9:32 відомо, що країна-агресорка пошкодила 5 приватних будинків. На місцях працюють правоохоронці та рятувальники. На щастя, обійшлось без загиблих.

Що відомо про останні російські удари по Україні?

Ввечері 21 липня росіяни також атакували Київську область дронами. Місцева ОВА повідомляла про роботу ППО.

Вранці того ж дня ворожі війська завдали серії ударів по житлових будинках, торгівельному центру та цивільній інфраструктурі Сумам. Під час ліквідації наслідків обстрілів окупанти повторно вдарили по рятувальниках, які працювали на місці пожежі.