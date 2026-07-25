Російський удар по Київщині забрав життя керівниці підрозділу УДО

У п'ятницю, 24 липня, росіяни балістичними ракетами атакували приватний спорткомплекс у Київській області. Під час удару там відбувався спеціалізований захід, в якому брали участь представники української оборонної індустрії.

Однією з вбитих стала Валентина Савіцька. Про це повідомив її чоловік Ігор Соловей.

Що відомо про загиблу?

Валентина була керівницею центру міжнародного співробітництва та стратегічних комунікацій Управління державної охорони України. Керівник Центру стратегічних комунікацій "Spravdi" Ігор Соловей розповів про смерть дружини.

У моїй родині страшне горе: нелюди вбили мою кохану дівчинку і турботливу дружину, люблячу маму і дочку Валентину Віталіївну Савіцьку (Ліневич),

– написав чоловік.

Він додав, що про час прощання повідомить згодом. 24 Канал висловлює щирі співчуття родичам та близьким загиблої.

У Міністерстві закордонних справ України також висловили слова підтримки чоловіку Валентини. У відомстві підкреслили, що продовжують працювати задля притягнення усіх російських воєнних злочинців до відповідальності.

Що відомо про російську атаку 24 липня на Київщину?

ПС ЗСУ повідомили, що Росія завдала удару по Київщині трьома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400. Українська Рада зброярів розповіла, що удар припав на об'єкт, де у той час проходила оборонна виставка.

Київська ОВА зазначила, що станом на 16:20 24 липня унаслідок обстрілу в Бучанському районі пошкоджені 27 приватних будинків та 44 транспортні засоби. Генпрокурор Руслан Кравченко повідомив, що станом на 15:00 24 липня відомо про 10 загиблих. Ще близько 100 людей отримали поранення.