Росіяни завдали масованого авіаудару по Краматорську: серед постраждалих немовля

Росія у вівторок, 25 серпня, атакувала Краматорськ 9 авіабомбами. Внаслідок удару зазнали руйнувань 34 будівлі.

У місті зростає кількість постраждалих. Про це повідомили Донецька обласна прокуратура та Краматорська міська рада.

Які наслідки удару?

25 серпня, близько 10:33 росіяни обстріляли місто за допомогою ФАБів (фугасних авіаційних бомб). Ціллю ворожої атаки стали багатоквартирні будинки.

Краматорська міська рада повідомила, що станом на 15:30 відомо про 21 постраждалого. Серед них 2-місячна дівчинка, яка перебуває у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога.

О 16:45 Поліція Донецької області повідомила, що кількість постраждалих зросла до 24.



Росія атакувала Краматорськ / Фото Донецької обласної прокуратури

Внаслідок удару пошкоджені 34 багатоповерхівки, 3 заклади освіти та критична інфраструктура.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за статтею 438 ККУ, у якій йдеться про воєнні злочини.

Наслідки російської атаки / Фото Краматорської міської ради, Вадима Філашкіна

Окрім того, Росія у вівторок, 25 серпня, завдала удару по Чернігову. Внаслідок атаки відомо про 3 постраждалих.

Також країна-агресорка вночі того ж дня вдарила по Києву. У столиці працювала ППО. Один з безпілотників під час падіння пошкодив житловий будинок.