Російська авіація бомбить Харків та область, ймовірно, некерованими бомбами. Мовиться, що такі дії можна вважати воєнним злочином.

Зокрема такі дані видання наводить, посилаючись на фотографії бомб, зафіксовані нещодавно на Харківщині. Про це написали 28 лютого, коли Росія завдала масованого удару "Градами" по житлових кварталах, де були мирні люди.

Важливо Військовий злочин Путіна: з'явилося відео моменту обстрілів житлових районів Харкова

На Харківщині можуть застосовувати бомби як у Сирії

Видання повідомило, що на відео, опублікованому вранці 28 лютого видно проліт російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 над селищем Приколотне у сторону Харкова.

Проліт ворожої техніки: дивіться відео

Саме після цього почали з'являтись кадри з Харкова зі стовпами диму. Видання пише, що на одному з кадрів була геолокація – житловий район

Місце удару оточують житлові будинки, відповідно, якщо його було завдано некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином,

– повідомило видання.

Також пригадало, що фото, опубліковане на вулиці Московській в Ізюмі Харківської області.

"Боєприпас, що не вибухнув, на фото – це фугасна авіаційна бомба ФАБ-500М-62. Потрапляння таких некерованих авіабомб до житлових кварталів ми неодноразово спостерігали в Сирії", – мовиться у повідомленні.



Бомба, яка не вибухнула на Харківщині – аналогічна, як у Сирії / Фото Інна Щер

Видання повідомило, що наразі точно встановити, які саме боєприпаси застосовує Росія в Харкові. Однак припускають, що далі буде все більше некерованих бомб та інших боєприпасів.

"Це пов'язано з тим, що "спецоперація", яка передбачала швидку нейтралізацію української армії та безперешкодне зайняття великих міст, мабуть, провалилася. Тепер російська армія може перейти до перевіреної в Чечні та Сирії тактики бомбометання по площах, що завдає величезних збитків цивільному населенню", – припускає видання.



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Саме після цього почали з'являтись кадри з де видно стовпи диму. Один із кадрів був геолокований у мікрорайоні Північна Салтівка, на перехресті вулиці Гвардійців-Широнінців та Дружби народів. Місце удару оточують житлові будинки, відповідно, якщо його було завдано некерованим боєприпасом, то такі дії можна вважати військовим злочином.