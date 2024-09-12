Ворог використовує 5 аеродромів в окупованому Криму, але частина – майже порожні

Російські загарбники використовують в окупованому Криму 5 аеродромів. Однак, деякі з них майже порожні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ВМС, передає 24 Канал. Дмитро Плетенчук зауважив, що фактично вся територія окупованого півострова перебуває під вогневим впливом Сил оборони.

Дивіться також Піке на глибину: українські розвідники знищили Су-30 над Чорним морем

Плетенчук про російську авіацію у Криму

Речник ВМС розповів, що фактично зараз на авіацію, яка перебуває здебільшого на західному й південному узбережжі тимчасово окупованого Криму, покладено широкий спектр завдань, починаючи з патрулювання акваторії замість кораблів, ведення розвідки, нанесення вогневого ураження.

Тобто повний перелік завдань зараз покладається. І зараз присутність у повітрі постійна, щільна, і не тільки авіації бойової, а й різноманітних дронів,

– зауважив Плетенчук.

Також додав, що агресор постійно тримає в повітрі дрони-розвідники, зокрема, іранські Mohajer-6. Окрім того, зауважив, що російська армія застосовує передусім авіацію, яка входить до складу Чорноморського флоту.

Загалом вони зараз використовують п'ять аеродромів у нашому Криму. Правда, деякі з них вже фактично майже порожні,

– сказав речник ВМС.

Додав, що це пов'язано з тим, що аеродроми розташовані в зоні ураження ЗСУ. До речі, за словами Плетенука, фактично вся територія тимчасово окупованого Криму перебуває під вогневим впливом українських захисників.

Для ворога це проблема, але він змушений все одно використовувати кримські аеродроми. В першу чергу це пов'язано з технічними особливостями застосування російської авіації,

– пояснив капітан 3 рангу.

Якщо порівнювати тактику застосування, в інших країн набагато ширше використовується дозаправка в повітрі. В окупантів – ні, попри те, що вони також мають повітряні танкери.

"Але для того, щоб збільшити радіус дії, час польоту навколо Криму, вони все одно вимушені базуватися у Криму", – зауважив Плетенчук.