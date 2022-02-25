Російська авіація продовжує демонстраційні дії з території Білорусі вздовж кордону України

25 лютого 2022 , 15:34
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти дають про себе знати і на території Білорусі. Ворожа авіація проводить деностративні дії вздовж кордону з Україною.

Активних наступальних дій з території Білорусі немає. На Волинському напрямку спокійно.

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Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України,
– йдеться в повідомленні ЗСУ.

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Автор: Іван Магуряк