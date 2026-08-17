Російська "Бандероль" атакувала Молдову: після вибуху спалахнула пожежа

У понеділок, 17 серпня, у Молдові прогримів вибух. Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух "Бандеролі".

Наразі у Міноборони Молдови підтвердили факт вибуху, але не уточнили, що саме стало причиною.

Що відомо про вибух у Молдові?

Вдень 17 серпня російська армія вкотре атакувала Одещину. О 17:25 попередили про проліт "Бандеролі" курсом на Чорноморськ, однак ціль продовжувала рухатися. О 17:40 з'явилося повідомлення, що баражуючий боєприпас перетнув державний кордон з Молдовою.

Моніторингові ресурси заявляли, що "Бандероль" нібито впала за кілька десятків кілометрів від державного кордону Молдови.

У Міноборони Молдови підтвердили, що о 17:37 зафіксували ціль, яка перетнула повітряний простір країни, втім її тип не уточнили. Вона рухалася у напрямку Кучургана – Тирасполя (від села на Одещині до прикордонного міста Тирасполь у Молдові).

Було негайно вжито заходів щодо закриття повітряного простору в секторі на 15 хвилин. За попередніми даними, об'єкт зник із систем спостереження біля населеного пункту Талмаз району Штефан-Воде,

– повідомили у Міноборони Молдови.

Приблизно за 3 кілометри від Талмаза пролунав вибух, після чого почалася пожежа – загорілася рослинність.

Наразі на місці працюють спеціалізовані групи, які встановлять всі деталі та обставини інциденту.

У поліції Молдови показали кадри з місця атаки. На них видно, що пожежа спалахнула на полі з кукурудзою.

Кадри з місця вибуху у Молдові: дивіться відео

Раніше, 9 серпня, у селі Крокмаз на півдні Молдови також пролунав вибух через падіння безпілотника. Тоді вибух пошкодив кілька господарств.

У поліції Молдови повідомили, що знайдені фрагменти мають характеристики, схожі на компоненти керованої ракети. Це може свідчити про те, що апарат належав до типу "дрон-ракета". У відомстві наголосили, що це був перший зафіксований у Молдові інцидент із таким типом зброї.