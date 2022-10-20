Продала Україну за російські гонорари: ІТ-шниці світить 10 років в'язниці за роботу на ворога

У Дніпрі викрили ботоферму, яка працювала на російських окупантів. Її створила місцева ІТ-шниця.

Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Зловмисницю викрили співробітники СБУ.

До теми В Україні діяла масштабна мережа ботоферм, що поширювала фейки та пропаганду про війну

Дніпровська ІТ-шниця продалася ворогу

Резніченко розповів, що в Дніпрі СБУ накрила ботоферму, яка працювала на Росію.

Злочинці створили майже 10 тисяч фейкових акаунтів у соціальних мережах. Боти "розганяли" проросійську пропаганду в Україні та Західній Європі,

– зазначив голова ОВА.

Він додав, що серед організаторів диверсій була дніпровська ІТ-шниця.

"Вона продала Батьківщину за російські гонорари. Зрадниці загрожує до 10 років за ґратами. Кожен запроданець має знати – покарання невідворотне", – наголосив Резніченко.

У СБУ розповіли, що потужний канал поширення проросійської пропаганди серед громадян України та Євросоюзу ліквідували кіберфахівці Служби безпеки. Ботоферма масово розповсюджувала дезінформацію щодо суспільно-політичної ситуації в європейських країнах.

Окрім цього, слідчі задокументували факти масштабної агітації на підтримку Росії та "розгону" закликів до захоплення державної влади в Україні. Для проведення ворожих інформаційних диверсій створили майже 10 тисяч фейкових акаунтів. Щоб їх анонімно зареєструвати, використовували сім-картки українських, російських та європейських мобільних операторів.

Дивіться фото з обшуку / Фото СБУ

Зауважте Вистрелив, а потім бив ножем: мешканця Дніпра підозрюють у вбивстві 13-річного хлопця

ІТ-шницю завербували спецслужби Росії

За даними слідства, до організації ботоферми причетна жителька Дніпра, яка тривалий час працювала у сфері ІТ. Після повномасштабного вторгнення на неї "вийшов" представник спецслужб Росії та запропонував співробітництво на користь окупантів.

Жінка створила ботоферму за вказівкою свого московського куратора. Необхідне телекомунікаційне обладнання встановила в орендованій квартирі. Використовуючи спеціальне програмне забезпечення, зловмисниця реєструвала щодня до 100 фіктивних облікових записів.

Через них зрадниця генерувала у соцмережах маніпулятивний контент, зокрема фейкові коментарі "відомих експертів" та "політологів". Для підготовки прокремлівських дописів вона використовувала матеріали з пропагандистських інтернет-ресурсів. За свою роботу жінка отримувала гроші з Росії.

Окрім цього, СБУ зафіксувала випадки дистанційного адміністрування ворожого телекомунікаційного вузла напряму з території Росії. Під час обшуків правоохоронці виявили: ️

комплекти GSM-шлюзів для реєстрації облікових записів, ️

комп'ютерну техніку з відповідним програмним забезпеченням, ️

сім-картки мобільних операторів.

Зрадниці вже повідомили про підозру за "дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади". Наразі триває досудове розслідування. СБУ намагається встановити та притягнути до відповідальності всіх винних.

Варто подивитися – Мільйонна ботоферма поширювала фейки про конфлікт ОП із Залужним: відео