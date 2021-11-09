Комментируя события на польско-белорусской границе, Захарова вспомнила, что Польша принимала участие в миротворческой миссии в Ираке в количестве 2 тысяч человек и теперь вполне могла бы принять столько же мигрантов в свою страну.

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Лучше бы Захарова промолчала…

Понятное дело, что Захарова насмехается и кичиться подобной критической ситуацией, Россия, к созданию которой приложила немало и своих усилий. Но важно другое.

Захарова, пытаясь, согласно методичкам сверху, кинуть камень в огород Польши и ЕС в целом, забывает, что является спикером МИД страны, действия которой за последние десятилетия вынудили покинуть свои дома десятки миллионов людей в разных уголках нашей планеты.

Почему Захарова говорит про Ирак, но забывает, что среди нелегальных мигрантов есть и сирийцы. Когда Россия в 2015 году развернула свой контингент в этой республике, дабы сохранить режим Башара Асада, то конфликт разгорелся с новой, невиданной до того силой, что послужило причиной самого масштабного гуманитарного кризиса в новейшей истории!

Так, почему же России не принять нелегалов сирийского происхождения к себе, дома, школы и больницы которых она бомбила в САР?

С 2018 года Россия стала масштабно поддерживать ливийского военного преступника Халифу Хафтара, отправляя ему технику, оружие, боеприпасы и живую силу. В результате, наступательные действия войск Хафтара на Триполи так же произвели к эффекту гуманитарного кризиса, масштабного бегства на европейский континент. Так почему же Россия, которая только по самым скромным подсчётам разметившая в Ливии не менее 1200 наёмников, не приняла у себя столько же беженцев?

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А Афганистан? Россия с 2017 года уже даже не стала скрывать того, что политически поддерживает Талибан, но не только политически.

С 2017 года Россия через Таджикистан стала активно и регулярно поставлять талибам оружие, боеприпасы и технику. Причём, осуществлялось это крайне интересным способом – посредством военных учений ВС РФ и Таджикистана. После подобных мероприятий, российские подразделения попросту оставляли оружие, боеприпасы и легкую бронированную технику в приграничном с Афганистаном районе, после чего талибы, беспрепятственно все это добро забирали.

В марте 2018 года о нарастающей поддержке Талибана Москвой рассказывал глава сил США в Афганистане генерал Джон Николсон. Благодаря такого рода "поставкам" талибы в значительной степени усилили свои позиции, а так же сориентировались на распространение контроля над территориями за пределами границ Афганистана, в районах Пакистана (Северный и Южный Вазиристан) и Китая (Синьцзян-Уйгурская автономия КНР).

События 2021 года в Афганистане, стали возможными именно благодаря поддержке данной организации Россией и гуманитарный кризис в Афганистане это следствие именно этой поддержки.

Важно Беларусь банально используют

Но вот вопрос, а сколько беженцев из Афганистана приняла Россия в 2021, так же приложившая руку к хаосу и коллапсу в этой стране?

Продолжать можно до бесконечности. Ведь если Польша участвовала в Ираке в рамках миротворческой миссии, то Россия проводила экспансию, войсковые операции как самый настоящий оккупант.

А потому, предложение Марии Захаровой выглядит точно так же как и она сама нелепо выглядит на посту спикера. Хотя сам МИД РФ уже давно пора переименовывать в Министерство нелепости России. Нелепости, профнепригодности и бездарности.