Татарстан зіткнувся з глибокою кризою забезпечення окупаційних військ. Причинами кризи стали брак коштів та логістичний колапс.

Слова російських волонтерів свідчать про нестачу ресурсів у країни-агресорки. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Які проблеми має Татарстан?

СЗР зазначає, що російський регіон опинився у пастці, адже одночасно виробляє ударні безпілотники для війни та швидко вичерпує внутрішні ресурси на тлі бойових дій. Про це свідчать публічні дискусії самих татарстанських волонтерів, які роками доставляли спорядження загарбникам. Вони неспроможні закривати потреби фронту, а мінімальні запити стартують від мільйона рублів.

Економічна криза в Росії суттєво обмежила можливості збору коштів серед цивільних громадян і підприємців. Податковий тиск разом із загальним падінням доходів призвів до того, що бізнес дедалі частіше відмовляє у фінансуванні поїздок.

Волонтери вимушені долати понад 2 тисячі кілометрів до лінії фронту і вже не знаходять грошей навіть на пальне та базові транспортні витрати. Російські військові на передовій паралельно скаржаться, що змушені брати борги заради купівлі генераторів і палива, якими командування підрозділи не забезпечує.

Дрони ЗСУ паралізували логістику окупантів

Постачання вантажів суходолом перетворилося на вкрай небезпечну операцію через постійну загрозу ударів українських безпілотників. Більшість водіїв вантажівок відмовляються їздити автошляхами на тимчасово окупованих територіях України.

Через ризик знищення машин та неможливість безпечного перетину контрольних пунктів точки вивантаження допомоги переносять далеко вглиб тилу. Це суттєво ускладнює перевезення майна безпосередньо до передових позицій.

Ця криза чітко демонструє просту й неминучу істину: війна проти України повністю руйнує російську економіку зсередини, а міф про "невичерпні ресурси" розсипається на очах,

– зазначили у СЗР.

Вони додали, що ворожі спроби паяти та складати дрони у тилу самотужки зазнали краху через нестачу грошей та відсутність достатньої кількості кваліфікованих кадрів.

Зазначимо, інформаційне агентство Reuters писало про те, що високі ціни на нафту не гарантують країні-агресорці великих прибутків, адже дедалі більше коштів іде на транспортування сировини до покупців. Напередодні вартість танкерних перевезень до Індії встановила нові рекорди.