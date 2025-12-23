Підполковник ЗСУ пояснив, чому Росії не вдається атакувати "Калібрами" під час масованих атак

Повітряні Сили повідомили, що сьогодні зафіксували 673 російські цілі, серед них – дрони та ракети. Водночас ворог не запустив "Калібри" з підводних човнів у Чорному морі.

Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець розповів 24 Каналу, що це пов'язано з попередніми діями України, через які росіяни бояться виводити свої підводні човни. Він також висловив сподівання, що невдовзі активність ворога зупиниться не лише в Чорному морі.

Чому Росії не вдається атакувати "Калібрами" під час масованих атак?

Нещодавно підводні дрони СБУ "Sub Sea Baby" підірвали російський підводний човен класу "Варшавянка". Підполковник ЗСУ пояснив, що кожна така операція впливає на збройний потенціал та можливості противника. Завдяки таким операціям вдається відбити бажання окупантів використовувати підводні човни.

Сьогодні противник має зменшені можливості використання дизельно-електричних підводних човнів "Варшавянка". Однак те, що сьогодні ворог їх не використав, є підтвердженням того, що попередня атака в Новоросійську була результативною.

Противник відверто боїться відводити свої підводні човни за межі захищеної акваторії Новоросійська. Там ворог використовує захисні бони та сітки. Навіть затоплює баржі, щоб обмежити захід туди українських морських дронів, зокрема, підводного класу,

– наголосив він.

Цікаво! Військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко раніше повідомляв, що українські дрони вже заходили у гавань Новоросійська, зокрема, для ураження "Варшавянки", яку важко "вполювати" у морі.

Березовець додав, що на можливості ворога використовувати ракети "Калібри" також впливають атаки українських підрозділів в акваторії Каспійського моря. За останній час Україна атакувала російські кораблі. Якщо такі дії будуть продовжуватись, окупанти боятимуться виводити свій флот не лише в Чорне, а й Каспійське море.

