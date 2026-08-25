Закритий Ормуз змінює ситуацію з нафтою. А заява Трампа про те, що Ормузька протока – американська територія, говорить нам, що ніяких швидких рішень щодо Ормузу ми не побачимо. Про це пише Вадим Денисенко.

Російська економіка розвалиться нескоро

Це я спеціально пишу для апологетів секти про розвал російської економіки вже сьогодні. На жаль, війна в Ірані дозволяє Росії балансувати макрофінанси.

Так, у них буде великий дефіцит бюджету 2026 року (якщо не запустять контрольовану інфляцію – приблизно 7 трильйонів рублів). Якщо запустять мобілізацію, буде 8 трильйонів. Але Росія не має суттєвих боргів в іноземній валюті. А тому це неприємно, але не критично.

Трапм готується до перемовин з Сі – нафта дорожчає

Повернімося до Ормуза. Заява Трампа – це не просто черговий епатажний виступ. Він має кілька важливих цілей. І головне – це спроба натиснути на Китай перед переговорами Трамп – Сі.

США не мають можливості воєнним шляхом виграти війну в Ірані. Але вони все ще мають можливість вводити вторинні санкції і ускладнювати життя Китаю. Судячи з усього, саме це головний козир Трампа перед майбутніми переговорами. І саме так він спробує підняти ставки.

Спрацює цей козир чи ні – інше питання. Зараз він рухається саме в цьому напрямку.

Теоретично, в переговорах Трамп – Сі може обговорюватися і українське питання. Особливо, в контексті закритого Чорного моря. Але, на жаль, зараз українська сторона не має і не готує своїх позицій саме для цих переговорів.

Як і перед попередньою зустріччю лідерів Китаю та США, ми покладаємося на те, що щось про нас скажуть. А ця позиція завідомо програшна.