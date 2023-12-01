Яка географія продажу російської нафти: економіст назвав найбільших покупців

Частка російської нафти на світовому ринку є досить значимою, тому повністю від неї відмовитись – неможливо. Кожна країна самостійно визначає свою політику щодо торгово-економічних зв'язків з Росією.

Про це 24 Каналу розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, зауваживши, що питання російської нафти дуже важливе. За його словами, 10% бюджету країни-агресорки формується завдяки нафтодоларам.

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Хто досі купляє російську нафту

За різними оцінками за 2022 рік росіяни продали нафти на більше ніж 300 мільярдів доларів, а нафтопродуктів на 75 – 80 мільярдів. Ми можемо лише уявити рівень доходів, які путінський режим отримує для того, щоб вкладати у війну.

Варто підкреслити, що територією України проходить нафтопровід "Дружба", який качає досить великі обсяги нафти до Угорщини й навіть до деяких німецьких нафтопереробних підприємств.

Ця нафта потрапляє у Словаччину, Болгарію, а там її перероблять у продукти, які зокрема використовує Євросоюз. Така дивна ситуація буде до кінця 2024 року, тому що це було єдиною умовою погодження угорцями санкційних обмежень проти російської нафти,

– розповів Олег Пендзин.

Після того як ввели ембарго на російську танкерну нафту, то суттєво змінилася географія її продажу. Наразі є три країни, які купують близько 85% російської нафти. Найбільшими покупцями є Індія, Китай і Туреччина.

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Що не так з танкерною нафтою

Відповідно до правил, жоден танкер не вийде з порту, поки корабель і сам вантаж не застрахує страхова компанія. Практично весь ринок страховиків складають європейські компанії, а найбільша з них розташована у Великій Британії. Тому росіяни почали купляти танкери, яким більше ніж 15 років і страхують їх у російських страхових компаніях. Там ніхто не контролює чи дотримуються вони обмежень ціни у 60 доларів за барель нафти.

"Наприклад, для того, щоб Індія не виходила за ці обмеження, то ціна нафти справді була 60 доларів, але натомість сильно накручували транспортні видатки. У цих ситуаціях ціна продажу російської нафти становила понад 70 доларів за барель. Хоча на папері все було по-іншому", – додав економіст.

Який знайшли вихід

Така ситуація сильно схвилювала європейців. Спершу вони заборонили виходити в порти танкерам, які були застраховані в європейських страхових компаніях. Треба розуміти, що досить великий обсяг російської нафти йде Балтійським морем. Найближчим часом Данія, ймовірно, матиме можливість перевіряти вартість нафти, яку перевозять у танкерах. Адже будь-який корабель, прямуючи Балтійським морем, проходить через територіальні води Данії.

Відомо, що Індія та Китай купляють російську нафту за національну грошову одиницю. Якщо для китайської валюти ще можна знайти способи, щоб реалізувати її в китайські товари, то з Індією ситуація надзвичайно складна.

Наразі на рахунках російських банків зосереджено 40 мільярдів доларів у рупіях. Індійці запропонували вкласти ці гроші назад в індійську економіку, бо товарних потоків, які потрібні Росії і які можна купити за рупії, – немає,

– підкреслив економіст.

Росіяни переходять обмеження в ціні на нафту й це сильно хвилює американців і європейців. Ми бачимо навіть відкриті кримінальні провадження проти людей, які допомагають країні-агресорці. Відтак поки росіяни шукають способи обходу санкційних обмежень, Європа і США так само шукають механізми посилення контролю, щоб не дати можливості росіянам заробляти на нафті.

Наприклад, алмазний бізнес, який мають обмежити у санкційному пакеті, у рік приносить Росії 4 мільярди доларів. Нафтовий бізнес приносить 300 – 350 мільярдів. Тільки уявіть різницю. До речі, торгівля золотом приносить від 13 до 18 мільярдів доларів,

– підкреслив Олег Пендзин.

Сьогодні нафта – це основне джерело надходження коштів у російський бюджет, тому до неї така прискіплива увага. Повністю заборонити російську нафту не можна, бо загальний баланс її добування та використання – дуже суттєвий.

"Якщо забрати російську сировину з ринку, то фактичний барель нафти підніметься до 110 – 115 доларів. Це стане потужним ударом по світовій економіці й по гаманцях європейців та американців. Тому від російської нафти відмовитись не можна", – підсумував економіст.

Яка ситуація з російською нафтою