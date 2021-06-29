Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними

29 червня 2021 , 13:53
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Джерело:

Active Group

Українці відповіли на питання про те, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова.

Російська мова опинилася на 6 місці у списку. Дуже важливою її вважають лише 9,6% опитаних.

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Знання якої мови є дуже важливим

  • Англійська мова – 84,9% опитаних;
  • німецька – 22,2%;
  • французька – 13,7%;
  • іспанська – 13,6%;
  • польська – 11,1%;
  • російська – 9,6%;
  • китайська – 6,5%;
  • португальська – 6,3%;
  • арабська – 2,4%;
  • інша – 1,4%.

Частка тих, які вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб віком від 60 років. Англійську ж найважливішою вважають всі вікові групи українців.

У списку мов, які необхідні для кар'єрного росту, російська посунулася ще нижче та посіла 7 місце. До речі, цього разу вже навпаки – частка опитаних, які проголосували за цю мову, найбільша серед осіб віком 40 – 49 років.

Яка мова надає кар'єрні переваги

  • Англійська мова – 86,9% опитаних;
  • німецька – 25,2%;
  • китайська – 21,1%;
  • польська – 20,1%;
  • іспанська – 17,2%;
  • французька – 14,5%;
  • російська – 12,3%;
  • португальська – 8,7%;
  • арабська – 4,8%;
  • інша – 3,2%.

Що відомо про опитування

1200 респондентів опитували впродовж 29 – 30 травня 2021 року. Метод – індивідуальне інтерв'ю. Вибірка двоступенева, репрезентативна за статтю та віком. Участь в опитуванні брали чоловіки та жінки віком від 18 років, які проживають в усіх регіонах України, окрім тимчасово окупованого Донбасу та Криму. Теоретична похибка вибірки при довірчій ймовірності 95% не перевищує 2,9%.
Автор: Софія Мінджоса