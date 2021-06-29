Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними
29 червня 2021 , 13:53Читать новость на русском
Джерело:Active Group
Українці відповіли на питання про те, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова.
Російська мова опинилася на 6 місці у списку. Дуже важливою її вважають лише 9,6% опитаних.
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Знання якої мови є дуже важливим
- Англійська мова – 84,9% опитаних;
- німецька – 22,2%;
- французька – 13,7%;
- іспанська – 13,6%;
- польська – 11,1%;
- російська – 9,6%;
- китайська – 6,5%;
- португальська – 6,3%;
- арабська – 2,4%;
- інша – 1,4%.
Частка тих, які вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб віком від 60 років. Англійську ж найважливішою вважають всі вікові групи українців.
У списку мов, які необхідні для кар'єрного росту, російська посунулася ще нижче та посіла 7 місце. До речі, цього разу вже навпаки – частка опитаних, які проголосували за цю мову, найбільша серед осіб віком 40 – 49 років.
Яка мова надає кар'єрні переваги
- Англійська мова – 86,9% опитаних;
- німецька – 25,2%;
- китайська – 21,1%;
- польська – 20,1%;
- іспанська – 17,2%;
- французька – 14,5%;
- російська – 12,3%;
- португальська – 8,7%;
- арабська – 4,8%;
- інша – 3,2%.