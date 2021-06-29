Російська не потрапила навіть у топ-5 іноземних мов, знання яких українці вважають необхідними

Українці відповіли на питання про те, які іноземні мови вони вважають найбільш необхідними. На першому місці опинилася англійська мова.

Російська мова опинилася на 6 місці у списку. Дуже важливою її вважають лише 9,6% опитаних.

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Знання якої мови є дуже важливим

Англійська мова – 84,9% опитаних;

німецька – 22,2%;

французька – 13,7%;

іспанська – 13,6%;

польська – 11,1%;

російська – 9,6%;

китайська – 6,5%;

португальська – 6,3%;

арабська – 2,4%;

інша – 1,4%.

Частка тих, які вважають російську мову необхідною для вивчення, найбільша серед осіб віком від 60 років. Англійську ж найважливішою вважають всі вікові групи українців.

У списку мов, які необхідні для кар'єрного росту, російська посунулася ще нижче та посіла 7 місце. До речі, цього разу вже навпаки – частка опитаних, які проголосували за цю мову, найбільша серед осіб віком 40 – 49 років.

Яка мова надає кар'єрні переваги

Англійська мова – 86,9% опитаних;

німецька – 25,2%;

китайська – 21,1%;

польська – 20,1%;

іспанська – 17,2%;

французька – 14,5%;

російська – 12,3%;

португальська – 8,7%;

арабська – 4,8%;

інша – 3,2%.