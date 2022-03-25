"Російська Одеса", рубль в Україні та інші фейки й маніпуляції Кремля: добірка за 24 березня

За 24 березня окупанти розповсюдили кілька фейків та маніпуляцій. Зокрема, те, Одеса стала "російською", а на окупованих територіях начебто запровадили нову валюту.

Працівники ЦПД підготували добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних "закидів" від окупантів. Минайте їх та читайте лише офіційну інформацію.

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Окупанти в Маріуполі поширюють інформацію, що Україна кинула місто напризволяще, Запоріжжя – не приймає біженців, а Одеса – вже російська. Це – дезінформація!

На окупованих територіях ворог намагається ввести в обіг власну валюту. Він вважає, що це ускладнить взаємини нашої держави з її громадянами. Це – маніпуляція!

Віцепрем'єр Росії попередив Європу про відсутність альтернативи російському газу. Він назвав повну відмову від цього енергоносія "апокаліптичним сценарієм". Це – маніпуляція!

Міноборони Росії показало схему "контролю США біологічних лабораторій в Україні". Там начебто фігурують мільярдер Джордж Сорос та син Джо Байдена Гантер. Це – фейк!

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