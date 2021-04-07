Цікаво сполошилися російські "опозиціонери". Наприклад, 5 квітня, на XXI-му з'їзді партії "Яблуко" було озвучено заяву про непідтримку будь-яких агресивних дій Росії і її участь у війні проти України. Далі читайте російською.

В России нет "оппозиции"

Как я уже неоднократно говорил, говорю и буду говорить – в России нет "оппозиции", а есть политические силы, причем это с большой натяжкой сказано – силы, которые целиком и полностью подчинены определенным силовым структурам. А вся их "оппозиционность" – это напускное и дезориентирующее, как внутреннего, так и внешнего потребителя. И партия "Яблоко" это яркий пример такой "оппозиции". Но, важно другое.

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Я регулярно подчеркивал, что главным идеологом эскалации конфликта на Донбассе является МО РФ и лично Сергей Шойгу, который сейчас по влиянию, де-факто, второй человек в России.

Тем не менее, его аппарат поддерживают не все силовики РФ на данном поприще. Ведь многих вполне устраивает замороженный конфликт и стабильный деребан выделяемых на него бюджетных средств.

Напомню, что амбиции МО РФ в Нагорном Карабахе устроить мясорубку потерпели фиаско из-за непонимания выгоды и смысла побоища антагонистичными башнями Кремля, в частности аппаратом главы СВР РФ Сергея Нарышкина.

И то, что не контролируемые МО РФ и соответствующим "политическим" отделом ГУ ГШ ВС РФ партии, стали резко заявлять о неприятии войны с Украиной, это яркий пример межведомственной несогласованности и конфронтации. То есть, не все точки над "i" окончательно расставлены. За исключением одного нюанса. Война с Украиной ведется у россиян с 2014 года.