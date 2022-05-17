"Російська перемога" лише наростатиме, Пєсков має визначитися з її дефініцією, – Подоляк

Через поразки у війні проти України, Росія постійно змушена змінювати свою риторику. І від "великої перемоги" скоро нічого не залишиться.

Про те, як змінилася "велика перемога" для Росії, відмітив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Від заяв російських пропагандистів про "взяти Київ за три дні" довелося перейти до "вийти до адмінкордонів Донецької та Луганської областей". Хоча зараз мова йде про те, що російські окупанти ніяк не можуть просунутися вперед на будь-якому напрямку, тож з втратами постійно відступають на попередні позиції.

Варте уваги За поразки в Україні Кремль показово карає командирів окупаційних військ

Натомість весь світ запроваджує все нові та нові санкції для Росії. Європейський Союз готує вже шостий пакет санкцій, який може включати ембарго на постачання російської нафти. Саме гроші від експорту енергоносіїв наповнювали російський військовий бюджет.

"Без сумніву, "російська перемога", яка включає тотальні санкції, міжнародну зневагу, повну ізоляцію, масовий арешт яхт, епічні битви за села в Харківській області, лише наростатиме. Просто Пєсков має визначитися з дефініцією слова "перемога" ціною 30 тисяч мертвих росіян", – написав Михайло Подоляк.

Так Михайло Подоляк відреагував на слова речника російського диктатора Володимира Путіна Дмитра Пєскова.

Детальніше У Кремлі визнали, що ведуть війну проти України та зібралися диктувати свій "мир"

Той і далі переконаний, що Росія переможе у війні проти України. І тоді настане мир, а у світі "голос Росії будуть чути". Правда сама Росія не надто дослухається до слів інших. Зате чимало бреше. Адже кремлівські очільники переконували, що ніякої війни з Україною не буде, але 24 лютого таки напали на Україну. Це і стало шоком для французьких та німецьких політиків, які зрозуміли, що словам росіян не можна вірити. Хоча ще декілька днів після початку війни переконували себе в тому, що з росіянами таки можна домовитися.

Також Пєсков переконаний в тому, що "Росію неможливо ізолювати ні політично, ні економічно, ні інформаційно". Хоча Росія стала настільки "токсичною" країною, шо ні з нею, ні з її представниками ніхто в цивілізованому світі не хоче мати справу.

Змінилася в пропагандистів і риторика щодо війни в Україні. Розуміючи, що поразка Україні буде для країни фатальною (росіяни не зможуть змиритися з такою ганьбою, і це може погано закінчитися для Кремля), там тепер намагаються переконати, що воюють з Заходом. Але він своїх бравурних тем не відходять, переконуючи, що "здужають" протистояння із Заходом. Хоча вони так і не змогли на війні на рівних протистояти українській армії. І все, чим запам'яталися – це вбивством мирного населення, зґвалтуваннями та мародерством.