Сили оборони України продовжують завдавати ударів по російських військових об'єктах, зокрема в окупованому Криму та на території Росії. Одночасні атаки на різних напрямках створюють додаткове навантаження на протиповітряну оборону противника та демонструють проблеми із захистом важливої інфраструктури.

Попереднє ураження російських засобів ППО вже впливає на можливості окупантів протидіяти українським атакам. Військовий експерт Сергій Братчук в ефірі 24 Каналу пояснив, чому Росії складно відновити повноцінний захист та як це може позначитися на подальших діях Сил оборони.

Росія має проблеми з відновленням протиповітряної оборони

Удари по Кримському мосту стали одним із прикладів можливостей українських військових уражати об'єкти, які Росія намагається захистити. Водночас Братчук звернув увагу не лише на сам результат атаки, а й на попередню роботу Сил оборони України, яка створила умови для проведення подібних операцій.

Українські військові систематично завдавали ударів по російських засобах протиповітряної оборони, зокрема в окупованому Криму та на Кубані. За оцінкою експерта, наслідки цієї роботи вже помітні, адже противник не здатен повністю відновити захист, необхідний для відбиття українських атак.

Найголовніше те, що та робота, яка проводилася, зокрема по російських засобах протиповітряної оборони в Криму та на Кубані, сьогодні дає свої результати. Тому Росія не може відновити повноцінну систему протиповітряної оборони,

– пояснив Братчук.

Проблеми російської ППО не означають, що її засоби повністю знищені або більше не становлять загрози. Однак, як випливає з оцінки Братчука, попередні ураження послаблюють можливості противника захищати окремі об'єкти та реагувати на нові атаки. Це особливо важливо для окупованого Криму, який Росія продовжує використовувати для військових потреб.

Українські удари охоплюють різні регіони Росії

Братчук також звернув увагу на узгодженість дій українських військових. Протягом кількох діб Сили оборони здійснювали атаки по різних об'єктах противника, а їхня географія, за словами експерта, простягалася від району Москви до Кримського мосту. Така одночасна активність на віддалених напрямках змушує російську сторону реагувати на загрози в різних регіонах.

Військовий експерт вважає, що можливості України не обмежуються ударами по одній переправі чи окремих нафтопереробних підприємствах. Подальше ураження важливих для російської військової машини об'єктів, на його думку, може позначатися і на забезпеченні окупаційних військ безпосередньо на фронті.

Я думаю, що така історія, як Кримський міст, має повторюватися і в інших регіонах Російської Федерації. Мова йде не лише про НПЗ, зрозуміло. Це те, що буде впливати, зокрема, і на фронт,

– зазначив військовий експерт.

Окреме значення має ситуація з постачанням російського угруповання на півдні України. Кримський міст залишався додатковим транспортним маршрутом, тоді як основні перевезення здійснювалися сухопутним коридором через окуповані території. Пошкодження переправи, за оцінкою Братчука, може збільшити навантаження на цей маршрут, яким користуються як військові, так і цивільні.

Водночас експерт застеріг від висновків про повну ізоляцію Криму, оскільки Росія зберігає інші шляхи сполучення з півостровом. Проте поєднання проблем із логістикою та наслідків попередніх ударів по ППО, на його думку, ускладнює становище окупантів.

Сергій Братчук про російську ППО: дивіться відео