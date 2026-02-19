Це ІПСО, – авіаексперт пояснив, чому росіянам вигідні фейки про американців на F-16 в Україні

В одному з французьких видань з'явилася інформація, що Україна, ймовірно, сформувала окрему ескадрилью F-16, до якої могли увійти ветерани зі США та інших країн. Проте у Повітряних силах згодом спростували це. Такі повідомлення сприяють російській пропаганді.

Авіаексперт, офіцер ПС у резерві та директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що така стаття направлена на те, аби знецінити українських пілотів. Все тому, що останнім часом наші Повітряні сили показують свої спроможності щодо перехоплення ворожих повітряних цілей.

Чому Росії вигідне ІПСО про іноземців за штурвалом F-16?

Ефективна робота українських пілотів значно перешкоджає противнику вдосконалювати свої атаки по наших містах.

Пригадаймо, останній масований обстріл – всі засоби повітряного нападу, зокрема крилаті ракети були перехоплені. Крім того, знов відновились удари гіперзвуковими ракетами, по наших аеродромах,

– сказав Анатолій Храпчинський.

Тобто росіяни б'ють по тих місцях дислокації, де можуть бути F-16 та інші засоби захисту повітряного простору.

Важливо! У Повітряних силах ЗСУ спростували публікацію французького видання про нібито участь іноземних пілотів у бойових вильотах на F-16 в Україні. За словами начальника управління комунікацій ПС ЗСУ Юрія Ігната, у небі працюють виключно українські льотчики, а інформація про "секретну ескадрилью" є фейком.

Авіаексперт зауважив, що окупантам складно пояснити, що українці можуть настільки ефективно протидіяти ворожим ударам.

Їм легше повірити, що це можуть бути американці, НАТО, якісь британці, нідерландці, але не українці. Саме тому, на мою думку, було зроблено такий вкид через французьке ЗМІ, яке досить часто було помічене у поширенні російських наративів,

– зазначив він.

Храпчинський додав, що українські пілоти ведуть комунікацію, наприклад, з європейськими інструкторами, які їх вчили літати на F-16. Однак досвід, який наші пілоти отримали під час виконання бойових завдань на території України, іноді вже значно перевищує ті навички, які мають іноземні інструктори.

F-16 для України: як покращується їх ефективність?