Відпрацьовують кремлівські гонорари: у Франції активізувались "рупори" російської пропаганди

Російська пропаганда давно не обмежується кордонами своєї країни. Кремль не шкодує грошей для "промивання" мізків та шукає нові "рупори", щоб просувати свої брехливі наративи. Так, у Франції останнім часом неозброєним оком видно, як деякі проросійські політики та сили намагаються відробити кремлівські гонорари.

З останнього – дует французького ультраправого політика і теоретика змов Флоріана Філіппо та проросійського журналіста Режіс ле Сомм'є – колишнього кореспондента RT (Russia Today).

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У новому інтерв'ю ці двоє обговорювали книгу Ле Сомс'є – "До останнього українця". Вислів, яким часто користується російська пропаганда. Мовляв, "Захід воює з Росією до останнього українця".

Без глибоких аналізів зрозуміло, що і книга, і розмова між двома представниками проросійських сил – грають на руку Москві та є корисним інструментом для російської пропаганди у Франції. Росія відверто намагається просувати своє бачення війни і використовує для цього впізнаванні обличчя.

Це допомагає Москві відвернути увагу світової спільноти від того, що саме її війська вдерлися в Україну і ведуть повномасштабну війну проти українців.

Проросійські сили не змовкають про "війну Заходу": ось, як маніпулюють Філіппо та Ле Сомьє

Не США та Європа змусили Кремль воювати, а навпаки. Захід у цій війні підтримує Україну, зокрема зброєю, щоб українці могли зупинити російську агресію та захистити свою територіальну цілісність.

Інтерв'ю Режіс ле Сомм'є сповнене неприйняттям культури Заходу і схиляє не до засудження Росії, яка дійсно вчиняє збройну агресію щодо України, не розкриває перед аудиторією правду про війну, а навпаки намагається нав'язати викривлену версію того, що відбувається в Україні насправді.

Проросійський журналіст говорить про "американську війну", хоча це Росія вторглася в Україну і продовжує вести жахливу війну.

Твердженнями про те, що "війна в Україні ведеться з Вашингтона", "це війна до останнього українця", "США є частиною конфлікту", журналіст показує свою причетність до конфлікту, де насправді Росія напала на Україну.

Журналіст не вважає за потрібне сказати, що США та Європа допомагають Україні захищатися. Зрештою, Ле Сом'є працював на російське державне пропагандистське медіа RT, тому не дивно, що він підтримує кремлівську позицію.

Ле Сом'є також не зміг пройти повз поставок зброї Заходом та Європою Україні.

Однак, без цього озброєння Україну було б надскладно захистити свою територію від окупантів, цивільну інфраструктуру від постійних російських ракетних атак. Зрозуміло, для чого це Росії, – щоб зменшити об'єми допомоги ЗСУ.

Росія докладає всіх зусиль через своїх ставлеників і агентів впливу в європейських країнах, щоб переконати європейців і Європу припинити озброювати Україну,

– наголошують аналітики.

"Міфи про нацистів" все ще актуальні

Ну і звісно, Флоріана Філіппо і Режіс ле Сомм'є скористалися нагодою озвучити ще один відомий наратив Кремля про "нацистів в Україні", згадавши московські міфи про Бандеру та Шухевича.

Шокує те, що Режіс ле Сомм'є вихваляє російських загарбників і не засуджує вторгнення чи звірства проти українського мирного населення. І це попри численні докази прокуратури та міжнародних організацій, які свідчать про воєнні злочини російських військових проти мирного населення України.

На щастя, брехливі меседжі каналу радикального політика Філіппа та та його інтерв’ю з проросійським журналістом не є популярними та мають мінімальну кількість переглядів на YouTube. Втім, це все ж небезпечно, адже чим більша кількість таких "рупорів" буде задіяна в європейських країнах, тим вищі ризики, що російська пропаганда таки просочиться у голови європейців.

До слова, це інтерв'ю дуже швидко підхопили й російські ЗМІ. Це також один із варіантів, для чого Кремль проплачує своїх ставлеників, – щоб впливати і на внутрішнього споживача, створювати картинку, мовляв, у Європі їх підтримують.