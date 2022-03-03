Російська пропаганда імітує неіснуючі успіхи, – Бутусов пояснив, що відбувається у Харкові

В Україні вже тиждень триває війна. Росія кровожерлива й безжальна, вона кидає бомби та ракети на цивільне населення і одна з найбільш гарячих точок – Харків.

Російські пропагандисти розповідають, що нібито успішно їхні цинічні війська б'ються за Харків, але це брехня. Про це заявив журналіст Юрій Бутусов.

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Що насправді відбувається в Харкові

Журналіст був там особисто і пересвідчився у ситуації. За його словами, Харків повністю контролюють ЗСУ та Нацгвардія спільно з добровольцями. Основою оборони є 92 механізована бригада та артилерійські частини.

Російська пропаганда імітує неіснуючі успіхи. Кілька російських штурмових груп пробували прорватися 27 лютого, але їх перебили та взяли у полон. З того часу російські війська уникають контактних боїв. Тобто ніяких штурмів нема, а спроби розгорнути шутом та провести розвідку наші визначають та гасять ще до того, як ворог наближається,

– каже Бутусов.

Він переконує, що ворог відкотився на 2 – 3 кілометри від українських позицій.

Яка загроза є для Харкова

Найбільшу небезпеку для міста та його мешканців становлять терористичні обстріли російської артилерії та авіації.

Авіація б'є без розбору по військовим та цивільним об'єктам, тероризує цивільне населення. Багато мешканців залишають місто, і це зрозуміло. Але оборона Харкова не слабшає навіть від авіаударів,

– запевнив Бутусов.

Він зауважує, що Харків потребує зараз кращої координації у керівництві усіх сил оборони та потреб системи ППО, щоб захистити місто від терору російської авіації. А російська армія при спробі штурмувати місто отримає тотальний опір. Харків'яни віддано та повністю підтримують ЗСУ.



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