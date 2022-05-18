Російська пропаганда поширює фейк про зв'язок вбивці із Баффало і "Азову"

Російські пропагандисти вирішили використати трагедію в американському місті Баффало, де сталася масова стрілянина, щоб в черговий раз поширити фейк про Україну.

Стрілянина в Баффало сталася 14 травня. Тоді 18-річний Пейтон Гендрон розстріляв 13 людей на парковці та в супермаркеті. 10 з них загинули на місці. Усі вони – темношкірі. А перед розстрілом хлопець відзначився расистськими заявами.

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Трагедію в США вирішили використати в Росії, щоб налаштувати американців проти України. Там заявили, що Пейтон Гендрон використовує символ "чорного сонця". Такий же є і на уніформі полку "Азов". Це один з езотеричних символів.

І використання лише одного з символів російським пропагандистам виявилося цілком достатньо, щоб почати вчергове порівнювати бійців полку "Азов" з нацистами та расистами. А через своїх ботів у соцмережах розганяти потрібні їм наративи, серед яких:

США та ЄС підтримують нацизм, поставляючи зброю Україні;

Раптове захоплення нацизмом США та ЄС стали причиною дій підлітка;

У росіян немає виходу, вони борються з нацизмом, тому штурмують "Азовсталь".

У Центрі протидії дезінформації заявили, що полк "Азов" не має жодного відношення до фанатика зі США.

Масова стрілянина в Баффало: головне

Стрілянина в Баффало сталася 14 травня. Тоді 18-річний Пейтон Гендрон розстріляв 13 людей на парковці та в супермаркеті. 10 з них загинуло на місці. Стан двох з трьох поранених оцінюється як стабільний.

Спочатку він застрелив трьох людей на парковці перед супермаркетом, і ще одну людину поранив. Після чого зайшов в магазин. Йому намагався зашкодити охоронець, який відкрив вогонь у відповідь. Але Пейтона Гендрона рятував бронежилет. Він застрелив охоронця і ще шістьох людей в магазині.

Загалом він був озброєний напівавтоматичною гвинтівкою, а також мав шолом та бронежилет. Загалом в його арсеналі також були мисливська рушниця та дробовик. Усю цю зброю він купив цілком легально.

Весь цей час хлопець вів пряму трансляцію в інтернеті на платформі Twitch.

Затримали стрільця правоохоронці біля виходу з супермаркету. Вони вмовили його здатися.

Перед стріляниною Пейтон Гендрон опублікував маніфест на 180 сторінок, у якому назвав себе антисемітом, фашистом і прихильником теорії вищості білої раси.

11 з 13 жертв стрільця – темношкірі. Відтак йому планують висунути звинувачення у злочині на грунті расової ненависті.