Російська пропаганда поширює фейкове "листування українського бійця з батьками"
Джерело:Національна гвардія України
Російська пропаганда знаходить все більш збочені методи підірвати довіру до Збройних сил України. Цього разу росіяни замахнулись на святе – на маму.
Щоправда, дещо не врахували – такої кількості граматичних помилок не існує навіть у суржику. Фейкове листування оприлюднили у Національній гвардії України.
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Фейкове листування "українського солдата", від якого хочеться плакати до сліз
Ви лише подивіться – яка драма, яка експресія! Як сказано в "листі" – "мамко, це пи*дець".
Вочевидь Бандера, який зараз "дивиться з неба" на це все, просто перевертається в труні від сміху.
Досить очевидно, що текст написаний російськомовним пропагандистом,
– зауважили в Нацгвардії.
Граматика – не єдиний промах
До речі, зверніть увагу на літеру в правому верхньому куті в кружечку. Вона має бути така сама, як і перша буква літера контакту. Тобто якби контакт був насправді підписаний "Мамко", то праворуч у кружечку була б літера "М", а не "К".
Дивно, що у російській армії не навчають користуватися перекладачем та міняти контакти у телеграмі, щоб потім їх не фотошопити.