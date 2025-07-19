Україна повинна мати інформаційний "Рамштайн", – Стефанчук про боротьбу з дезінформацією Росії

Росія робить усе, щоб поширювати свою пропаганду. Агресор дуже майстерний у цьому. Тож нашій державі необхідний контрорган для боротьби з ворожою дезінформацією.

Про це заявив Руслан Стефанчук на всеукраїнському молодіжному форумі "Державотворець", повідомляє 24 Канал.

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Що заявив Стефанчук про протидію російській пропаганді?

В Україні можуть розділити Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Деякі ЗМІ припускають, що одне з них може очолити Кирило Тимошенко.

Руслан Стефанчук відповів на запитання журналістів, чи подавали ексзаступника керівника ОП на посаду глави Міністерства стратегічних комунікацій. Спікер наголосив, що парламент призначає міністрів, кого ж призначають міністри, – уже справа їх самих.

Водночас Стефанчук переконаний, що в той період, коли Росія робить усе, щоб поширювати свою пропаганду, неправду серед великої кількості людей, в Україні повинен бути контрорган, який активно працює.

І ми повинні, вибачте мені, мати свій інформаційний "Рамштайн",

– сказав голова Верховної Ради.

Також нардеп наголосив, що інформація – така сама зброя, як і та зброя, яка воює на передовій. Адже вона стріляє влучно, одразу в голову кожного українця чи нашого зарубіжного партнера.

Будемо відверті, росіяни дуже майстерні в цій пропаганді й тому ми повинні зробити все, щоб ми мали таку, умовно кажучи, агенцію чи підміністерство контрпропаганди, яка буде працювати проти російської пропаганди,

– заявив Стефанчук.

Втім, визнав, що це складно, адже російська пропаганда шириться вже не тільки на Україну. Як приклад, спікер парламенту навів Румунію, коли тікток фактично поставив вибори на питання легітимності. Також згадав про телеграм-канали, різні фейк-ньюз.

"А теперішнім розвитком штучного інтелекту оці діпфейки – це взагалі страшна річ. Тому нам потрібно чітко розуміти, як ми будемо протидіяти всій цій навалі, яка сплановано йде збоку Росії", – підкреслив голова Верховної Ради.