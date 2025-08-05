Російські загарбники активно заливають соцмережу Threads великою кількістю ботів. Агресор наповнює простір "зрадою".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Дивіться також Росія готує нові фейки про Україну: у РНБО розкрили задум ворога

Як Росія використовує Threads для пропаганди?

Коваленко зауважив, Threads зараз активно росте й аудиторією українською обжене Х (колишній твітер). Фактично ця соцмережа є текстовим ТікТок.

Керівник ЦПД наголосив, що росіяни зараз заливають Threads великою кількістю ботів.

Росіяни плодять там акаунти й наповнюють простір зрадою. Звісно, вживаємо міри й будемо розширювати реагування на це,

– заявив Коваленко.

Водночас наголосив, що українцям варто наповнити Threads якісною органікою. Додав, це стосується і великих пабліків. До речі, Threads керівника ЦПД за посиланням.

Зауважимо, раніше в Центрі протидії дезінформації також зробили прогноз щодо інформаційних загроз на першу половину серпня. Зокрема, використання теми мітингів в Україні в інформаційних кампаніях Росії, спотворення й перебільшення інформації щодо просування окупантів, маніпуляції після раунду переговорів у Стамбулі.