Дід – живий і українець: пропагандисти осоромились з історією про "знущання ЗСУ над росіянином"

Днями російські пропагандисти опублікували у мережі відео, на якому нібито "українські військові" у касках з нацистською символікою ображають дідуся з Курської області. Однак це виявилося принизливим фейком.

Ворог вже встиг навіть "похоронити" чоловіка, відкривши кримінальне провадження. Однак пенсіонер виявився живим, і ба більше – живе в Україні.

Дивіться також Росія може готувати ядерну провокацію: ЗМІ ворога пишуть про атаки на Курську та Запорізьку АЕС

Відео з "нацистами" і дідусем

Верифікувавши інформацію в МВС України, Центр протидії дезінформації повідомляє, що чоловіка, над яким буцімто знущалися "українські військові", розшукали. Він знаходиться у своєму будинку, живий та неушкоджений. До того ж встановили, що цей чоловік є громадянином України,

– пишуть у ЦПД.

Там додали, що російська пропаганда вкотре цинічно використовує цивільних людей для розповсюдження своєї брехні та посилення маніпуляцій.

Діда з пропагандистського ролику віднайшли: дивіться відео

Водночас на цьому брехня не закінчується. Пропагандист Анатолій Шарій після появи відео оприлюднив особисті дані та фото чоловіка з Івано-Франківщини, стверджуючи, що саме він "знущався з дідуся". Журналісти ТСН віднайшли українця – Василя Данилюка. Виявилося, що чоловік взагалі не виїжджав з Києва, а про відео дізнався від друзів.

Я весь цей час був у Києві. Нікуди не виїжджав. До цього відео в мене немає жодного стосунку. На цьому відео зовсім не мій голос, зовсім інша людина – як можна в таке повірити, я не можу сказати, але люди, бачите, повірили. Десь вони дістали ту фотографію 10-річної давності, виставили якусь стару інформацію про проживання. Я не живу по тих адресах. Почали дзвонити та погрожувати,

– каже Василь Данилюк.

Наразі чоловік звернувся до правоохоронних органів – Кіберполіція займатиметься справою про погрози.