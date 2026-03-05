Найбільша небезпека, – Золкін сказав, чого треба остерігатися українцям

Найголовнішим завданням для журналістів та медійників в Україні є робота саме для української аудиторії українською мовою. Адже під час війни існує загроза, що громадяни нашої країни можуть підігравати ворогу, споживаючи пропагандистський контент.

Про це 24 Каналу розповів журналіст Володимир Золкін, зауваживши, що через це український тил може розхитуватись. Адже в Росії зосереджені на розповсюджені пропаганди не лише в їхній країні.

Чого треба остерігатися українцям?

За словами журналіста, зараз в Україні немає сенсу робити контент російською мовою. На початку повномасштабного вторгнення він міг відігравати роль контрпропаганди – росіяни споживали російськомовний контент, в тому числі з України, і могли слухати правдиві новини. Однак зараз ситуація змінилась.

Найбільша небезпека для нас – розхитування тилу. Росіяни вкладають шалені кошти у соціальні мережі, щоб сіяти якомога більше "зради", дезінформації та демотивації для наших громадян,

– наголосив він.

Золкін зауважив, що зараз в Україні є дуже багато так званих лідерів думок, які вкидають в інформаційний простір фекові новини. Зокрема, вони стосуються дискредитації вищого політичного та військового керівництва України, що є неприпустимим під час війни.

Однак, на жаль, багато українців вірять таким повідомленням. Тому громадянам слід бути уважними і з відповідальністю ставитись до контенту, який вони споживають.

Цікаво! Крім розхитування українського тилу, росіяни також "взялись" за європейських партнерів України. Так, окупанти опанували легальні європейські інтернет-ресурси, які передруковують російські державні ЗМІ. Найбільше фейкових повідомлень стосуються війни та Зеленського.

