Російська пропаганда вже не встигає за своїми фейками та "офіційними даними"

Окупанти намагаються хоч якось втримати бойовий дух своєї армії, яка зазнає поразки у війні проти України. Для цього використовується чимало фейків, які не витримують жодної критики.

От і цього разу пропагандисти приписали своїм окупантам "нереальні подвиги". Правда, забули це узгодити з іншими пропагандистами, відтак фейк доволі швидко викрили.

Водночас Українська ППО знищила 45 одиниць ворожої авіації від початку вторгнення Росії

Чергова "героїчна" серія описує російського полковника Володимира Полякова, під командуванням якого зенітна ракетна бригада в перші дні знищила 5 літаків Су-24 та 25 безпілотників, у тому числі 12 "Байрактарів".

Все б нічого, та ці фантастичні дані не підтвердили навіть окупанти. Хоч російське так зване міноборони любить завищувати свої "показники", але навіть за їхніми "даними", вся задіяна авіація та ППО на той час завдала військам України значно менших втрат.

Дали маху пропагандисти й зі "збитим" "Байрактаром". Намагаючись "підтвердити" дані про збиття безпілотника в Україні, вони використали зображення "Байрактара", який був збитий ще у 2020 році в Азербайджані.



Російські пропагандисти використовують фото збитого "Байрактара" у 2020 році / Ілюстрація Центру протидії дезінформації