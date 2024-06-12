Республіканський спротив Франції керується з Москви: що на це вказує

Французький інформаційний вебсайт Resistance Republicaine критикує уряд Франції, публікує карикатури на президента Макрона, просуває проросійські наративи та підтримує праворадикалів та партію RN. Цей сайт сприяє просуванню російської дезінформації у Франції.

Використовуючи пошукові інструменти та інформацію у вільному доступі, ми виявили, що Resistance Republicaine зареєстрований та розміщений на хостингу у Москві. Мабуть, саме тому був обраний домен .com, а не .fr, який призначений для французьких ресурсів. Адже з огляду на дуже суперечливі публікації, у Франції могли б значно швидше вжити санкцій щодо сайту на домені .fr.

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Республіканський спротив Франції підпорядковується Кремлю

Виразний "російський слід" також видніється у тому, що реєстратор даного вебсайту зареєстрував також російський домен resistancerepublicaine.ru. Можливо, він призначений для франкомовних росіян чи французів у Франції? Дізнатись ми не змогли, оскільки цей сайт не містить жодної інформації та закритий паролем.

Вебсайт Resistance Republicaine уже добре відомий для спільноти факт-чекерів. Він був серед перших у списку топ-40 вебсайтів, які поширюють російські наративи та пропаганду у Франції, складений на основі дослідження Insight News. Він відзначився фейком про загибель на війні в Україні вояків французького Іноземного легіону.

Вебсайт Resistance Republicaine перекладає, цитує та перепубліковує головні російські пропагандистські ЗМІ. Його ціллю, очевидно, є поширення хаосу, зневіри та протестних настроїв у Франції, дискредитація уряду Франції та підтримка праворадикалів, вигідних для Москви.

Останні публікації цього заангажованого видання вказують, що воно могло служити інструментом впливу на суспільну у Франції та загалом у Європейському Союзі, у контексті недавніх виборів до Європейського парламенту, зокрема для просування праворадикальних кандидатів.

Чим видання, що пише "Єлисейський виродок отримав незабутнє побиття" та "RN успадкує безвихідне становище Франції", відрізняється від Sputnik та RussiaToday?

Крім неприпустимої стилістики, автор також видає бажане за дійсне, а іншими словами – поширює дезінформацію: крайньоправа партія RN, попри його переконання, до влади ще не прийшла та нічого у Франції не успадкувала.

Попри 31% на виборах до Європарламенту, здобути понад 50% на виборах до парламенту Франції партії Ле Пен нереально. А потенційних "партнерів" у парламенті у них немає для ще 20% у радикалів немає.

Автор вихваляє лідера списку партії Ле Пен на виборах до Європарламенту "Дорожня карта Барделли, яку анонсували у неділю ввечері, чудова." Видання додає, що ця програма "врятує Францію".

Однак потім маніпулятивно додає елементи ядерного шантажу і погроз Москви: "Якщо Франція не була стерта з карти світу Путіним, у більш ніж виправданій реакції на українські атаки з використанням французької зброї та солдатів."

На завершення стаття посилена елементом спірологічної теорії: "Також очевидно, що Макрон, як і всі глобалісти при владі в Європі, отримав дорожню карту від своїх господарів з однією метою: знищити, дискредитувати... патріотичні рухи".

Активно дискредитують Зеленського

Інша стаття під назвою "Макрон тоне, але сподівається врятуватися, бо він "любить Францію" промиває мізки читачам набором маніпуляцій та фейку про "нациста Зеленського".

Човен "La Macronie" (Еммануель Макрон – ред.), який 7 років бруднив береги Франції, 9 червня потонув тілом і душею, зметений шаленою і грізною народною хвилею. Бідолашний Ману, старий Байден не приніс вам удачі. Ані ваші обійми з нацистом Зеленським із Києва, ані ваші обійми рука об руку з корупціонеркою фон дер Ляєн із Брюсселя,

– йдеться у статті.

У статті "Путін грає в шахи: він теж може постачати зброю ворогам друзів Зеленського" видання не лише вихваляє міць армії Путіна, а й додає: "Це здається легітимним, що Росія, своєю чергою, повинна постачати подібну зброю ворогам західних країн, які озброюють Україну для нападу на Росію".

Таким чином, це потурання можливій збройній агресії проти Франції. Тоді як Франція надає легітимну допомогу Україні для захисту своєї території від російських атак. На завершення короткого аналізу контенту на сайті Resistance Republicaine – стаття Жуль Феррі, яка вихваляє військових Путіна.

"Російські почесні караули президентського полку проходять повз під час церемонії на Соборній площі Кремля в Москві. Скільки годин на тиждень потрібно прибирати, щоб досягти такого рівня досконалості?" – йдеться у статті.

Публікації цього французького вебсайту, який, нагадаємо, розміщений на хостингу у Москві, свідчать, що вони вигідні Кремлю та партії Ле Пен. Цей приклад показує, що заборона RT, Sputnik, Voice of Europe, не перешкоджає прокремлівським ресурсам поширювати пропаганду та дезінформацію у Франції.