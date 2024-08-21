"Війну контролюють євреї" та інші нові російські фейки про брудну бомбу і мавпячу віспу

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Багато років поспіль російська пропаганда годувала росіян тим, що їхня армія воює в Україні не з українськими військами, а з європейськими найманцями. Поляками, французами та румунами російські ЗМІ наполегливо й системно лякали мешканців Тули, Барнаула та Улан-Уде.

Особлива увага пропагандистами акцентувалася на афрополяках і афрорумунах, як найбільш войовничих представниках "агресивного блоку НАТО". Але те, що мало успіх в Іркутській області чи Пермі, не спрацювало в Європі, адже проблема полягала у фізичній відсутності цих самих найманців. До того ж Росія сама почала завозити на війну своїх "інтернаціоналістів" – з Непалу, Індії, Сомалі та інших країн третього світу, тому пропагандистам довелося змінювати наратив і вигадувати нові лякалки. А що може налякати краще за старий міф про "світові залаштунки", "всесвітню змову" та "тіньовий уряд".

24 Канал розповідає, які фейки та пропаганду поширює Росія у світі, аби послабити позиції України та її союзників.

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Антисемітизм, як зброя російської пропаганди в західному світі

Саме тому на третій рік повномасштабного вторгнення та 11-й рік війни росіяни витягли на світ божий свою стару зброю – антисемітизм. Цікаво, що, як і 130 років тому, коли російські спецслужби сфабрикували сумнозвісний фейк "Протоколи сіонських мудреців", точкою поширення стала Франція.

Нині проросійські агенти впливу у Франції активно пишуть про євреїв, які керують в Україні (увага, неонацистами), щоб за допомогою війни послабити Росію. Так, проросійське видання "Нуво Монд" ("Новий світ") прямо називає російсько-українську війну єврейською та дозволяє собі конструювати конспірологічну теорію змови.

Чи є війна проти Росії єврейською? Давайте будемо чесними щодо того, хто її просуває. Нинішній президент Володимир Зеленський, який є євреєм і стверджує, що у його родоводі є жертви Голокосту, – колишній комік, обраний у 2019 році. Він змінив іншого президента-єврея, Петра Порошенка, після того, як його активно фінансував і просував ще один єврей і найбагатший олігарх України, Ігор Коломойський, який також є громадянином Ізраїлю і зараз живе в Ізраїлі (тут пропагандисти помилились, пан Коломойський вже декілька років мешкає у Києві в слідчому ізоляторі, але ця теза трохи руйнує наратив про "єврейську владу" в Києві, чи не так? – 24 Канал).

Відверто кажучи, багато євреїв в американському уряді та ЗМІ ненавидять Росію, навіть попри те, що вони, як група, отримали велику вигоду від своєї провідної ролі в розграбуванні колишнього Радянського Союзу за часів Бориса Єльцина і продовжують залишатися одними з найвідоміших російських олігархів. Але важко ігнорувати єврейську владу у Вашингтоні та по всій території Сполучених Штатів, і саме ті єврейські групи та окремі особи, яким сприяли їхні багатства і зв'язки, були найбільш затятими розпалювачами війни на Близькому Сході та в Росії.

Ба більше, Україна певною мірою є країною, яку євреї дуже сильно ідентифікують з собою. Єврейські ЗМІ в США та інших країнах світу засипали Зеленського похвалами. Існує безліч інших свідчень того, що відомі євреї, як в адміністрації, так і за її межами, розпалюють полум'я напруженості проти Росії зі значним успіхом, оскільки президент Байден щойно нерозумно заявив, що його адміністрація бере участь у "великій битві за свободу".



Обкладинка з французького проросійського видання Нуво Монд / скриншот

Франкофонне канадське видання "Лє Сет Дю Квебек" ("Семеро з Квебеку"), немов під копірку, підсвічує тему.

У лонг-ріді "Чи могло б президентство Трампа запобігти війні в Україні?" відповідальність за всі лиха покладається на євреїв та американських неоконсерваторів, яких нібито придумали та контролюють євреї. Видання також стверджує, що снайпери на Майдані у 2014-му були з Мосаду, а війна в Україні – лише, щоб відволікти Росію від Близького Сходу та ослабити її вплив.

Звісно, у всього цього глибоке коріння, яке тягнеться від масонів. Добре, що хоч не від рептилоїдів. Подаємо найбільш показовий уривок, обережно, при читанні може статися передозування російською пропагандою.

Найстаріша американська єврейська щоденна газета "Форвард" опублікувала 6 січня 2006 року статтю, в якій стверджувалося, що їхня громада винайшла неоконсерватизм. Зокрема, видання цитує впливового політолога-ветерана Нормана Подгореця: "Якщо в Америці і є якийсь інтелектуальний рух, про який євреї можуть стверджувати, що вони його винайшли, то це неоконсерватизм. Ця думка, без сумніву, жахне більшість американських євреїв, більшість з яких є лібералами. І все ж факт залишається фактом: як політична філософія, неоконсерватизм народився серед дітей єврейських іммігрантів і тепер є особливою сферою діяльності онуків цих іммігрантів. Апологет неоконсерватизму Мюррей Фрідман пояснює це притаманною іудаїзму доброчинністю, "ідеєю, що євреї були послані на землю, щоб зробити цей світ кращим, можливо, навіть святішим".

Чи причетний Ізраїль, який має тісні зв'язки з американськими неоконсерваторами, до подій в Україні? Звичайно, Україна перебуває далеко від Близького Сходу, тому легко зробити висновок, що вона має мало спільного з Ізраїлем. І все ж безліч доказів, що збігаються, вказують на те, що між єврейською державою і подіями в Україні цілком може існувати прямий і серйозний зв'язок.

Існують реальні докази прямої участі Ізраїлю в "українській кризі" разом з "київським режимом". По-перше, у підготовці сил "київського режиму". По-друге, в Маріуполі 40 ізраїльтян воювали в "українсько-нацистському батальйоні "Азов", як стверджують офіційні особи "київського режиму". Нарешті, в самій Революції на Майдані, яку "сфабрикувала, організувала та очолила Вікторія Нуланд, жорсткий неоконсерватор з тісними зв'язками з AIPAC (Американсько-ізраїльський комітет громадських зв'язків – 24 Канал) і, отже, з Ізраїлем".

Саме Нафталі Беннет, прем'єр-міністр Ізраїлю, 27 лютого 2022 року вперше запропонував виступити посередником у цій кризі. Навіщо б він це робив, якби не розраховував на свої добрі стосунки з усіма сторонами, залученими до цієї справи: США, ЄС, НАТО, Україною та Росією, і якби не сподівався використати силу свого впливу для зміни позицій усіх них? Слід зазначити, що Володимир Путін, який не є ні божевільним, ні дурнем (автор, мабуть, не дивився інтерв’ю Путіна Такеру Карлсону – 24 Канал), ввічливо відмовився, розуміючи, що такого роду посередник не дає достатніх гарантій неупередженості для врегулювання цієї кризи. Щоправда, це ізраїльське посередництво вже було запропоновано Зеленським 25 лютого, ймовірно, за пропозицією його добрих неоконсервативних друзів у США, які, можливо, сподівалися "виграти трохи часу".

Що стосується Майдану, то чудова програма на німецькому центральному телеканалі ARD підняла частину завіси та поставила кілька хороших запитань. "Смертельні розстріли в Києві: хто несе відповідальність за різанину на Майдані? Чи були загадкові снайпери, згадані німецькими журналістами-розслідувачами, які підпалили революцію на Майдані, славними агентами ЦРУ чи МІ-6? Чи, простіше кажучи, ізраїльського МОССАДу, єдиної розвідувальної служби, яка зрослася з ЦРУ, є ефективною і має місцеві контакти, які досконало володіють українською мовою та є українськими "саянім" ("саянім" – в конспірології це євреї, які живуть за межами Ізраїля, але допомагають Моссаду).

Є також дивна поведінка Ізраїлю та США в Сирії. Після початку російської операції в Україні США повернулися в регіон Ракка, який вони залишили два роки тому. Ізраїльтяни, зі свого боку, користуються тим, що росіяни зайняті в Україні, щоб посилити бомбардування Дамаска. А ще є постійно зростаюча напруженість у відносинах між Росією та Ізраїлем, яка неухильно погіршується з початку 2022 року. Понад 20 років Путін прекрасно знає про (викривлені?) залаштункові дії свого ізраїльського "партнера".

Автогеноцид і біолабораторії

Але не тільки антисемітизмом живиться та багатіє російська пропаганда. Агенти впливу Москви не полишають бодай найменших спроб, щоб звинуватити Україну у хоча б чомусь. Звісно, це все висмоктується буквально з пальця, нормальна людина в таке ніколи не повірить, проте для людей, яких вже вразила російська "журналістика", це буде ідеологічною дозою.

Французьке видання "Резістанс Републікен" ("Республіканський спротив"), чий сайт "абсолютно випадково" розміщений на хостингу у Москві, вийшло на новий рівень українофобства. Воно пише, що Україна сама проти себе чинить геноцид, що її (а не Росію) не мали допускати на Олімпійські ігри, що Україна – країна агресор, що взагалі нині відбувається агресія проти РФ, а Зеленський – нацистський друг Макрона.

Українські шаблістки, звісно, молодці, але виключно як особистості, адже Україна, в ситуації внутрішнього геноциду і агресивної війни не повинна була бути допущена до участі… Макрон домовився з МОК, щоб Росія та Ізраїль, які є жертвами нацистського та релігійного тероризму, не були допущені до Ігор. Але Ізраїль все одно пройшов. Ігри – це про братерство через спорт і любов до ближнього, тоді як триває війна. Я б сказав, що, як правило, країни-агресори повинні бути відсторонені від Олімпіади, тобто Франція, Україна, Газа (Палестина) та інші... Франція, в особі Макрона, фактично очолює міжнародну коаліцію невиправданої проникаючої агресії проти Росії. Тому їй слід було б заборонити спільну діяльність з усією коаліцією. Під час Ігор, дуже непомітно посеред усього цього божевілля, Макрон скористався можливістю відправити більше грошей (наших грошей) своєму нацистському другові Зеленському, зброю, боєприпаси, транспортні засоби, танки, літаки та французьких солдатів, яких збираються вбити.

Після такого вже зовсім не дивно, що мавпяча віспа – це також справа рук України. Так, це не помилка, саме так пишуть агенти впливу Росії у Франції, повторюючи старий хіт про "американські біолабораторії в Україні".

Українська брудна бомба

Ще одна стара пісня – "українська брудна бомба". Росія вже поширювала цей фейк, коли отримала по зубах під Херсоном. Нині, коли Росія отримує те ж саме, але вже на Курщині, тема "ядерного шантажу" від росіян знову актуальна.

Ключову роль у російські кампанії дезінформації відіграли RT і "Спутнік".

За повідомленнями, Київ готує удар брудною бомбою по паливних складах однієї з атомних електростанцій. За даними воєнних кореспондентів, провокаційна атака буде спрямована на запаси відпрацьованого палива на Запорізькій або Курській електростанціях. Спеціальні боєголовки вже вивезені на завод в місті Жовті Води в Дніпропетровській області, повідомляють вони. "Київ вже зробив всі можливі провокації в тій чи іншій формі. Залишилася тільки ядерна ескалація". Київ має намір завдати удару по Курській і Запорізькій атомних електростанціях, заявила поліція Харківської області. Мета цієї атаки – звинуватити Росію в провокації та в тому, що вона навмисно вистрілила собі в ногу.

Російські державні ЗМІ виступили "маткою" для агентів на Заході, які не залишились осторонь. Так, проросійський агент впливу скандальний блогер Kim Dotcom стверджує, що "всі загинуть".

https://twitter.com/KimDotcom/status/1824612579005829505

Україна планує підірвати брудні бомби з ядерними матеріалами в Росії. Спецслужби стверджують, що Зеленський і його західні покровителі провокують ядерну війну. Хто питав американців і європейців, чи згодні вони з цим? Безрозсудні лідери вб'ють вас.

Приклад Kim Dotcom наслідували інші агенти-інфлюенсери, зокрема Stanislav Krapivnik, Gunnar Beck та інші.

Російські сайти "Правда" взялися звинувачувати Зеленського у ядерному шантажі, тоді як ядерним шантажем світу Росія займається вже багато років.

Англомовні проросійські видання підхопили та поширили фейк про брудну бомбу.

І також франкомовні:

А ось масове поширення цих тез у руських телеграм-каналах:

Звісно, ніхто з учасників російської інформаційної атаки не написав, що український уряд рішуче спростував ядерний фейк, бо це суперечить цілям Росії. А вони полягають у тому, щоб відвернути увагу від провалу на Курщині, виправдати свою воєнну агресію проти українського народу, демонізувати Україну та звинуватити Захід та Україну у власних тактиках ядерного шантажу.

І на завершення "хіт-параду російських фейків" – про втрату довіри до Зеленського. Цього разу "надійним" джерелом виступає аж ціла СЗР – Служба зовнішньої розвідки Росії.

Так, російська розвідка активно вкидає інформацію, що Сполучені Штати начебто розглядають можливість заміни Володимира Зеленського на посаді президента України на більш керовану фігуру, а буцімто серед американської еліти зростає невдоволення Зеленським.

Цю інформацію з росЗМІ активно перетранслювали й проросійські медіа у Франції, зокрема Stratpol.