Чергові побрехеньки Кремля: росіяни поширюють фейк про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ

Російська пропаганда регулярно вкидає в інфопростір фейки, щоб дискредитувати роботу захисників України. Інформація про злам системи ситуаційної обізнаності Збройних Сил виявилася неправдивою.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Там також розповіли, які ще фейки поширювала роспропаганда останнім часом.

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У Міноборони спростували інформацію про злам системи ситуаційної обізнаності ЗСУ

Пропагандисти вирішили дискредитувати нещодавно оновлену версію системи ситуаційної обізнаності ЗСУ. Для цього вони розпочали інформаційно-психологічну операцію, що поширювала дезінформацію про злам цієї системи.

Однак у Міноборони України пояснили, що це лише черговий фейк росіян. За їхніми словами, незаконних проникнень у систему не було, вона працює у звичному режимі й всі дані в ній надійно захищені.

Система ситуаційної обізнаності Delta – українська програма, що інформує військових про ворога та допомагає координувати сили на полі бою.

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Яку брехню розповідають проросійські телеграм-канали: актуальна інформація

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зібрали ключові фейки, які пропагували прокремлівські телеграм-канали у період з 28 по 31 жовтня. Серед них:

брехливі вкиди про успіхи російської армії;

росіяни "помстилися" за атаки в Севастопольській бухті;

українських біженців відправлятимуть назад в країну та кидатимуть на фронт;

Захід – дуже русофобний;

захисники "Азовсталі" здійснювали акти канібалізму;

Росія не купує в Ірану зброю напряму. Сербія та Вірменія, можливо, закуповуватимуть дрони для продажу країні-агресорці.

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Фейк про контрабанду зброї до Фінляндії: що варто знати

Пропаганду поширили в інтерв’ю фінського видання Yle зі старшим комісаром Національного бюро розслідування Крістером Альгреном. Посадовець начебто сказав, що зброя, яку передали Україні іноземні партнери, потрапила до рук злочинних угрупувань у Фінляндії.

В інтерв'ю також наголосили, що стрілецьку зброю з України знаходили й в інших скандинавських країнах.

Працівники відомства МВС Фінляндії відреагували на інтерв'ю і заявили, що журналіст вигадав інформацію. У МЗС України відреагували на фейк і зауважили, що Росія продовжує докладати зусиль задля дискредитації України в очах світової спільноти.

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