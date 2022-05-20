Наразі рятувальники намагаються ліквідувати займання. В оперативному командування "Південь" повідомили, що в найближчих населених пунктах цивільним нічого не загрожує.

До теми Окупанти вдарили по Миколаївщині: Кім заспокоїв людей через можливий витік аміаку

Куди саме влучила ракета наразі не повідомляється.

Внаслідок влучання ворожої ракети в один з об'єктів інфраструктури Одещини, спалахнула пожежа, на місці працюють рятувальники. Загрози життю та здоров'ю цивільного населення в найближчих населених пунктах немає,

– йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що 20 травня о 15:52 в Одеській області оголосили про повітряну тривогу. Станом на 18:50 вона триває досі, тож закликаємо місцевих жителів дотримуватись правил безпеки та не полишати укриття.

Важливо! Не публікуйте та не поширюйте у соціальних мережах адреси "прильотів", а також жодних фото та відео з наслідками ворожих обстрілів чи роботи ППО. Адже так ви допомагаєте ворогу коригувати вогонь.