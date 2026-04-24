Кораблі, які не потрібні навіть Росії: як Кремль пробує продати в Азії свій військовий мотлох

Росіяни в Азії шукають покупців для своїх патрульних кораблів 22160 "Василий Быков". Однак це доволі невдала розробка окупантів, яку вже неодноразово атакували сили оборони.

Військовий експерт, військовослужбовець Іван Киричевський розповів 24 Каналу, що самі росіяни проєкт 22160 критикували задовго до повномасштабної війни. Його недоліки були очевидні.

Чому росіяни хочуть позбутись своїх же кораблів?

За словами Івана Киричевського, кораблі, які росіяни презентували на виставці DSA 2026 в Азії, є великими за розмірами, довжиною корпусу – до 100 метрів та достатньо велике водозаміщення – до 1200 тонн.

Цей корабель навіть більший, ніж ці ракетні корвети, з яких випускають "Калібри", але озброєння там дуже слабке.

З чогось потужного хіба 76-міліметрова гармата на носовій частині й можливість посадки вертольота – все. ППО була представлена хіба що наявними ПЗРК на борту, як експеримент ставили "Тор-2МКМ" – корабельну версію. Його (ПЗРК – 24 Канал) розміщали на вертолітному майданчику замість вертольота,

– сказав військовий експерт.

Тож міністерство оборони Росії зробили замовлення на великі, дорогі та нікому не потрібні кораблі, потреби в яких навіть у самих росіян не було.

Тому парадокс. Виходить, що вони самі ці кораблі визнали невдалими, але намагаються продати їх іншим країнам. Може бути, що нікому це (російські кораблі – 24 Канал) не буде цікаво, адже китайці запропонують щось краще,

– зауважив Киричевський.

Він пояснив, що у росіян тактика брати участь у презентаціях, міжнародних виставках, особливо в екзотичних країнах, щоб показати максимально все, що виробляють, заявляючи про готовність продавати свою техніку.

Однак, очевидно, вони знають, що в них нічого не куплять. Але таким чином окупанти намагаються імітувати присутність свого ВПК на міжнародній арені.

Як Україна нищить російські кораблі?