"Атеш" знайшов розміщення російської техніки на залізничній станції у Євпаторії

Агенти руху "Атеш" у ході розвідки ворожих об'єктів виявили розміщення російської техніки на залізничній станції Євпаторія – Вантажна, що на території тимчасово окупованого Криму.

Усю необхідну інформацію вже надали Силам оборони. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

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Що відомо про розміщення ворожої техніки у Євпаторії

Згідно з оприлюдненою інформацією, агент руху "Атеш" виявив, як військовослужбовці російських збройних сил розміщують військову техніку на вантажній залізничній станції Євпаторія – Вантажна. Вона побудована для обслуговування вантажних під'їзних колій місцевих підприємств.

Ворожу техніку зафіксували у Євпаторії / Фото "Атеш"

За даними руху, окупанти почали активно використовувати станцію для своєї логістики. Втім, зазначається, що необхідних ресурсів на забезпечення подібних об'єктів охороною ворогу "катастрофічно не вистачає".

Інформацію про особовий склад, техніку, графік та маршрути переміщення ми вже передали Силам оборони України,

– ідеться у повідомленні.

До слова, раніше партизани з "Атешу" виявили секретну частину ядерного управління Міністерства оборони Росії в містечку Фокіно, Приморського краю. Ця військова частина входить до 12 Головного Управління міноборони Росії й працює на користь Тихоокеанського флоту з ймовірним арсеналом балістичних ракет.