Потім туди їде багато швидких: ворог страшенно боїться зупиняти техніку в Маріуполі

Більша частина броньованої техніки ворога їде транзитом через тимчасово окупований Маріуполь. Загарбники також намагаються не концентрувати свою живу силу у місті, яку перекидають з Ростовської області країни-агресорки.

Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що своїх солдатів росіяни поселяють на узбережжі в пансіонатах, які вони віджали у людей.

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"Але, як ми бачимо, це не допомагає. Адже дуже багато швидкої допомоги туди потім їде після "бавовни", – зауважив Забавін.

Звідти окупанти вивозять "двохсотих" та "трьохсотих". Ворог також не концентрує у місті свою техніку, бо розуміє, що це рівнозначно її втраті. Тому росіяни її перекидають здебільшого у бік Бердянського напрямку.

Їй нині на тимчасово окуповану територію Запорізької області логістично вигідніше їхати через Ростов до Бердянського та Мелітопольського напрямку, ніж це робити з Криму,

– сказав депутат Маріупольської міської ради.

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