Потім туди їде багато швидких: ворог страшенно боїться зупиняти техніку в Маріуполі
Більша частина броньованої техніки ворога їде транзитом через тимчасово окупований Маріуполь. Загарбники також намагаються не концентрувати свою живу силу у місті, яку перекидають з Ростовської області країни-агресорки.
Про це 24 Каналу розповів депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін, зауваживши, що своїх солдатів росіяни поселяють на узбережжі в пансіонатах, які вони віджали у людей.
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"Але, як ми бачимо, це не допомагає. Адже дуже багато швидкої допомоги туди потім їде після "бавовни", – зауважив Забавін.
Звідти окупанти вивозять "двохсотих" та "трьохсотих". Ворог також не концентрує у місті свою техніку, бо розуміє, що це рівнозначно її втраті. Тому росіяни її перекидають здебільшого у бік Бердянського напрямку.
Їй нині на тимчасово окуповану територію Запорізької області логістично вигідніше їхати через Ростов до Бердянського та Мелітопольського напрямку, ніж це робити з Криму,
– сказав депутат Маріупольської міської ради.
Чому росіяни бояться концентрувати свою живу силу та техніку в Маріуполі: дивіться відео
Що відбувається в Маріуполі та районі
- У районі тимчасово окупованого міста 26 серпня вчергове було гучно. За словами радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, місцеві чули вибухи в напрямку села Чермалик та Новоазовського району. На місці "бавовни" спалахнула пожежа з детонацією.
- Окрім того, поблизу Маріуполя працювала ворожа ППО. Це було біля селища Сартана у напрямку Волновахи.
- У тимчасово окупованому місті помітили рух російської техніки. Ворог переміщував вантажівки із солдатами у напрямку Волновахи та паливозаправники у бік Бердянська.
- Окупанти перекинули у Маріупольський морський порт свій військовий корабель. Це сталося 20 серпня. Уперше з окупації міста в морському порту пришвартувалося вороже військове судно.