Російські війська стоять на кордоні з Сумщиною, але сил для удару у них немає, – Живицький

Війська на кордоні з Росією у Сумській області є, вони постійно переміщуються. Проте ударного угрупування там немає.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Читайте також Дякую усім і кожному, хто цю тишу забезпечив, – Живицький розповів хороші новини з Сумщини

Військ то більше, то менше. Вони передислоковуються. Але ми робимо все, аби російські війська не катались по нашій області як у себе вдома. Тому і ми, і військові працюємо над тим, аби не допустити ворога на Сумщину,

– запевнив Живицький.

Очільник ОВА зазначив, що покидати територію Сумської області зараз не потрібно. У випадку, якщо буде загроза, влада області повідомить про це мешканців.

Сумщина повертається до життя

Зараз у місті працюють усі служби, які забезпечують відновлення життєдіяльності в місті – енергетики, комунальники та електрики.

Відновлюється й внутрішньообласне сполучення, робота підприємств, виробництв та аграрного сектору. В області почалась посівна кампанія, аби забезпечити продовольчу безпеку як області, так і всієї країни.

Дізнайтеся, як Зеленський відреагував на погрози росіян застосувати хімічну зброю в Маріуполі: відео