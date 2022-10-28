Економіка не витримує війну: Путін почав витрачати трильйони з резервних фондів

Санкції, відмова низки країн від купівлі енергоносіїв, а також достатньо затяжна війна стають дедалі більш важчим тягарем для російської економіки. Однак Путін не збирається виводити свої війська та втрачати всі "здобутки" для того, аби врятувати свою країну від краху.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, Путін дуже хоче налякати увесь світ та в якийсь спосіб заморозити війну, аби продовжити її після відновлення власної армії та фінансової спроможності. І так до повного знищення та захоплення України.

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Однак зводити дебет із кредитом представникам російської влади стає дедалі важче. Бо єдине, що може виробляти Росія – це нафту, газ та смерть. Натомість доходи від торгівлі енергоносіями зменшуються, а витрати лише зростають.

Мобілізація вбиває економіку

Російська економіка почала руйнуватися практично з початку повномасштабних бойових дій в Україні, однак фахівцям вдалося створити диво та максимально відтягнути колапс.

Фактично вийшовши з усіх ринків та бірж, опинившись у стані штучного дефолту, економічна система країни-агресорки цілком могла протриматися чимало років. Особливо з урахуванням того, що росіяни здатні не вимагати від влади ніяких покращень в обмін на імперські здобутки країни.

Втім, оголошення "часткової" мобілізації забило у труну російської економіки останній цвях. Оскільки навіть попри те, що держава найчастіше відмовляється комплектувати "чмобіків" формою, витрати міноборони доводиться роздувати до неймовірних величин.

Оскільки навіть попри те, що держава найчастіше відмовляється комплектувати "чмобіків" формою, витрати міноборони доводиться роздувати до неймовірних величин. Вже у 2023 році Росія витрачатиме на війну майже 40% від власного бюджету. А це означатиме лише те, що Путін хоче воювати до останнього росіянина, а звичайним "Ванькам" та їх родинам доведеться по-спражньому жити у злиднях. Бідні досягнуть максимального зубожіння, а багаті не зможуть дозволити собі те, що могли раніше.

А це означатиме лише те, що Путін хоче воювати до останнього росіянина, а звичайним "Ванькам" та їх родинам доведеться по-спражньому жити у злиднях. Бідні досягнуть максимального зубожіння, а багаті не зможуть дозволити собі те, що могли раніше. Ба більше, навіть зараз, у вкрай дохідний з точки зору продажу енергоносіїв рік, Росія не може вийти навіть у нуль. Попри багатомісячні рекордні ціни на нафту та газ, максимальні закупівлі про запас від європейських країн, витрати країни на війну перевищують доходи.

Так чи інакше, державі доводиться платити зарплати військовослужбовцям, нараховувати компенсації пораненим та родинам загиблих. Звісно, гроші дуже часто до адресатів не доходять, але це зовсім не означає, що їх не виділяють із бюджету. Навіть за скромними підрахунками лише на компенсації Росії довелося витратити понад 490 мільйярдів рублів. В яку суму обійшлася війна загалом – порахувати просто неможливо. Мільйони тонн пального, виготовлення зброї та боєприпасів, лікування поранених, модернізація старої техніки, утримання війська та шалені логістичні операції коштували трильйони, які Путін банально вкрав у кожного росіянина.

Як довго Росія буде здатна вести війну з точки зору економіки, передбачити майже неможливо. Адже Путіна цілком влаштує навіть, якщо сто тисяч росіян у рваному одязі намагатимуться закидати Україну камінням, а самі московити згодні вмирати за царя. Однак із впевненістю можна констатувати, що вже у листопаді абсолютно кожен росіянин відчує погіршення рівня свого життя. І це стосуватиметься навіть тих, хто з 24 лютого зовсім не відчував на собі наслідки війни – москвичів, санкт-петербуржців та інших більш-менш забезпечених росіян.

Російська казна порожніє. Держава не може сплачувати зарплати всім держслужбовцям, пенсії, утримувати військо та розвивати економіку водночас. Доводиться обирати між чимось одним. І, аби не сильно злити населення, Путін та його поплічники почали потроху проїдати резервні фонди, а також скорочувати різноманітні федеральні програми.

На два місяці не вистачило 4,5 трильйона

Зменшення обсягів у поєднанні з найменшою ставкою мита скоротило щотижневий дохід Кремля від продажу сирої нафти до мінімального значення з початку війни.

До кінця року Росії, згідно з підрахунками уряду, не вистачає 4,5 трильйона рублів. Назбирати цю суму хочуть за рахунок скорочень витрат усіх міністерств. Так, у мінздраві вирішили скасувати програми безкоштовної хіміотерапії для онкохворих, зупинили фінансування підтримки для хворих на ВІЛ/СНІД.

У мінекономрозвитку — закрили Ростуризм, бо нащо він комусь потрібен, якщо купити квитки та вилетіти за кордон незабаром буде неможливо, а відпочивати у Сочі зможуть лише олігархи. 20 жовтня, у той же день, прем'єр Мішустін вирішив виділити трильйон гривень із Фонду національного добробуту до федерального бюджету. Ці гроші якраз і мали б надходити Ростуризму, але тепер підуть на продовження російської агонії. При цьому просто взяти й виділити кошти з фонду без закриття агенції по туризму було неможливо, бо у ФНБ нема ані вільної копієчки.

Крім того, в уряді вирішили скоротити місцеві бюджети, чим прикрили всі проєкти розвитку регіонів.

Тим часом шантаж Росії не вдався –. Це сталося унаслідок різкого збільшення імпорту скрапленого газу у поєднанні з незвично теплою погодою.

Фактично ж зараз Росія скорочує витрати на будь-що, що здається посадовцям не критично важливим. На обслуговування літаків та залізниці, на ремонт та будівництво доріг, на медицину та науку. Життя у країні-агресорці буде погіршуватися по мірі продовження війни. До повної, нещадної кризи, коли раптом ніхто зі старих не отримає пенсію, а бюджетникам почнуть видавати зарплату унітазами.

З кожним місяцем витрати на захоплення України зростають, а здатність Росії заробляти на зовнішньому та внутрішньому ринках – зникає із шаленою швидкістю. Аби перекрити різницю Путін вщент витратить всі доступні резервні фонди та залишить країну, яка могла б бути найбагатшою у світі, без шансів на виживання.