Російська влада заговорила про смертну кару через масове дезертирство в армії

Росія повертається до практики розстрілів та загороджувальних загонів. В лавах військ ворога, які пішли у наступ проти України – тяжка морально-психологічна обстановка.

Серед російських окупантів, які сунулися на українську територію – масове дезертирство. Водночас частішають факти відмови російських солдатів виконувати злочинні вказівки командування Кремля.

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Рада безпеки Росії ініціює питання щодо зняття мораторію на смертну кару в країні, який діє з 1997 року.

Те, що відповідний фактор використовуватимуть для придушення мітингів та залякування людей всередині Росії – не виключено.

Про тяжкий морально-психологічний стан російських окупантів свідчать відео з полоненими. Зокрема, окупант, що хотів захопити Київ, розповів про те, як "кається". Ще один полонений солдат фактично емоційно здався під натиском українців у Сумах.

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