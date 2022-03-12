Російська жінка змогла врятувати сина від відправки на війну в Україну

У Росії одному солдату-строковику вдалося уникнути відправлення на війну в Україну після того, як його мати здійняла галас і звернулася до різноманітних інстанцій.

Видання повідомляє, що наприкінці січня син Юлії Савельєвої підписав контракт, але "ця дія була не цілком добровільною та усвідомленою". Потім його відправили з селища Кам'янка в Ленінградській області, де він повинен був проходити службу, на навчання в Курськ. Звідти колона вирушила у бік кордону з Україною.

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Після цього жінка звернулася до депутата Законодавчих зборів Санкт-Петербурга. У зверненні Савельєва зазначила, що "під час руху у них вийшов з ладу транспорт, колона пішла, а вони залишилися на місці. Тому загарбники 5 діб просиділи на шосе, 27 лютого їх забрали до ремонт під Білгородом. Сказали, що відремонтують або раніше у складі іншого підрозділу відправлять в Україну.

Стривожена мати почала писати до різних інстанцій із проханням повернути її сина на місце проходження термінової служби до Ленінградської області.

У результаті на початку березня синові дозволили написати рапорт про відмову від контракту і перевели з Білгорода в Курськ. Також йому довелося писати пояснювальну, чому він не хоче їхати в Україну. Принаймні його та ще кількох хлопців, які з ним там опинилися, відвезли від Білгорода. Там вони розвантажуватимуть боєприпаси та виконуватимуть інші тилові завдання,

– розповіла жінка.