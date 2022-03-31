Російське командування обманює контрактників, щоб втримати їх на війні

Служба безпеки України повідомила, що росіяни дурять своїх контрактників, щоб втримати їх на війні в Україні.

Згідно з інформацією, вони автоматично продовжують їм контракти, які закінчилися ще до початку бойових дій.

Важливо Україна поступово зачищає та звільняє певні території , – радник глави МВС

У випадку протестів чи бажань відмовитися, солдатам погрожують арештом за дезертирство.

Один з російських контрактників процитував слова свого командира: "Ви додому повернетеся або "грузом 200", або "грузом 300", або від 7 до 12 років".

Крім того, окупант зазначив, що вони готові бунтувати, самовільно покидаючи службу. Адже він після приїзду до Білорусі, планував купити квиток на потяг та поїхати додому.

Ще на початку лютого російський контрактник підписав рапорт на звільнення, проте його відправили "на навчання". Стверджували, що воно завершиться до 20 числа.

"Поки росіяни шукають спосіб, як не воювати в Україні – даємо їм підказку: можете здатися у полон", – додали в СБУ.

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