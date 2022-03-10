Російське командування починає спалювати тіла вбитих окупантів у звичайних ямах

Росія не забирає тіла вбитих солдатів. Їх спалюють просто в ямах.

Про це повідомив радник голови МВС Антон Геращенко з посиланням на очевидців.

Увага Я не боюся, найгірше, що могло статися, вже сталося, – Зеленський

У Чаплинці, на адміністративному кордоні з Кримом, учора насипом у яму закинули тіла близько 50 убитих на Херсонщині та Миколаївщині російських солдатів, і з самого ранку спалюють їх,

– повідомив Антон Геращенко.

Місцеві жителі запитали, навіщо так чинити з тілами загиблих. Їм сказали, що була заборона на те, щоб відправляти тіла до Росії.



Раніше стало відомо про ймовірне спалення спільників російської армії в Енергодарі. За словами місцевих жителів, за містом окупанти спочатку вирили величезну яму і кілька днів звозили до неї трупи знищених російських солдатів.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Втрати ворога станом на ранок 10 березня – дивитись відео