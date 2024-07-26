Судно Росії зайшло у територіальні води Фінляндії

Країна-агресорка порушила морський кордон з Фінляндією. Її судно опинилося в територіальних водах сусідньої країни.

Зазначається, що російський корабель перетнув кордон в східній частині Фінської затоки. Ймовірне порушення сталося вдень 26 липня.

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Росія порушує кордони

Прикордонна служба розпочала розслідування цього інциденту. У заяві міноборони Фінляндії йдеться, що Москва неодноразово порушувала територіальні межі. Зокрема, підтвердженим є факт заходу чотирьох російських державних літаків у повітряний простір Фінляндії біля узбережжя Ловіїси та Порвоо 10 липня.

Кремль не вперше вдається до подібних провокацій. Наприклад, повітряні об'єкти з боку російського кордону – це те, що регулярно помічають фінські прикордонники

Нагадаємо, що 21 травня Москва вирішила самовільно змінити кордони з Литвою та Фінляндією в Балтійському морі. В опублікованому указі міноборони Росії йшлося про намір визначити частину вод на сході Фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області, як свої внутрішні морські води.