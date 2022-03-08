"Російське вугілля, йди на**й": поляки влаштували протест під посольством Росії у Варшаві

Перед посольством Росії у столиці Польщі Варшаві висипали машину з вугіллям. Польські активісти у такий спосіб висловили своє ставлення до війни, яку розвязав Кремль в Україні.

Поляки вимагали від Заходу, щоб той відмовився від купівлі вугілля та інших енергоносіїв у Росії. Промовисті фото з акції – нижче.

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У Варшаві поляки вимагали відмови від купівлі вугілля у Росії

Учасники акції приїхали вантажівкою до головних воріт посольства Росії у Варшаві й вивантажили вугілля. Інші активісти встромили у насип плакати польською і російською мовами з написами на кшталт "Російське вугілля, йди на**й".

"Російське вугілля, йди на**й": фото OKO.Press з акції протесту у Варшаві

А відео з цієї акції розмістив у фейсбуці активіст Гедріус Сакалаускас:

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