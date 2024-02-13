Російські агенти в Європарламенті: чи могли документи із закритих засідань потрапити до Москви

Присутність російських агентів у стінах євроінституцій є недопустимою та ганебною. Це обов'язково вплине на подальшу політичну лінію Європарламенту.

Про це 24 Каналу розповів литовський євродепутат Пятрас Ауштрявічюс. Зокрема він окреслив наслідки для агентів Кремля в Європарламенті після обговорень євродепутатів впливу Росії на демократичні процеси в Європі. Зокрема, після звинувачення проти Тетяни Жданок.

Повний текст інтерв'ю Скільки агентів Кремля ховається в Європарламенті: інтерв'ю з литовським євродепутатом

Я сподіваюся, що цей конкретний випадок, коли члена Європарламенту, яка 20 років тут працює, звинувачують у тому, що вона взаємодіє з російськими спецслужбами, матиме дуже сильний вплив на подальшу політичну лінію Європарламенту. А також на наше ставлення і дії щодо усунення всіх можливих впливів з боку Росії і третіх країн,

– наголосив Пятрас Ауштрявічюс.

Євродепутат наголосив, що не слід нехтувати тим, що є більш авторитарні держави, ніж Росія, і в ЄС повинні ставитися до цього дуже серйозно.

Ганебна і дуже небезпечна ситуація

За його словами, це ганебна ситуація і дуже небезпечна, адже ідеться про політичні впливи зсередини.

Вона (Тетяна Жданок – 24 Канал) мала доступ до всіх закритих засідань, документів. Хто може заперечувати, що всі ці документи були передані до Москви? Ви знаєте, це велика шкода,

– визнав Пятрас Ауштрявічюс.

У стінах євроінституцій можуть бути мережі агентів

. Депутатка Європарламенту від Латвії Тетяна Жданок із 2005 року взаємодіяла з працівниками ФСБ, будуючи політичну кар'єру в Латвії. Сама Жданок заперечує це. Європарламент розпочав розслідування щодо цього, а в Латвії її дії "не кваліфікуються як злочин".

Щодо того, чи можуть бути в Європарламенті й інші російські агенти, окрім Жданок, Пятрас Ауштрявічюс, відповів ствердно. Ба більше, на його думку це можуть бути цілі мережі.

"Безумовно, особливо з крайніх правих і крайніх лівих. Я б не сказав, що більше, але є пов'язані люди, і необов'язково на рівні депутатів Європарламенту. Наприклад, команди євродепутатів, асистенти, помічники асистентів – це ціла мережа", – зазнчив євродепутат.

Крім того, він наголосив, що не вважає, що ФСБ діє примітивно. Мовляв, у Кремля багато каналів, щоб впливати та збирати інформацію.

Мають діяти інструменти перевірки

А ось, щодо того, що підйом крайніх лівих і крайніх правих в Європі вплине на збільшення агентів Кремля, Пятрас Ауштрявічюс, висловив цілковиту упевненість.

За його словами, Росія була й буде зацікавлена впливати на інституції ЄС, не лише на Європарламент. Відтак, він закликав подумати про належні інструменти перевірки та стримування.

Якщо ми говоримо про безпекову і оборонну політику Європейського Союзу, уявіть собі, що вони (агенти Кремля – 24 Канал) могли б мати доступ до конфіденційної інформації. Якщо ця конфіденційна інформація потрапить до рук ФСБ або будь-якого авторитарного режиму, це буде великою шкодою. Ми несерйозно ставимося до цього,

– наголосив євродепутат.

Відтак, на думку Пятраса Ауштрявічюса, у ЄС повинні побудувати багато стін між парламентом і недружніми третіми сторонами.

Більше про скандал із Жданок